По ориентировке московской полиции: спецназ задержал в Минске иностранца

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сотрудники минской милиции задержали в одной из столичных гостиниц иностранца, которого разыскивали в России за дерзкое ограбление, сказали в МВД.

По данным МВД, днем 20 апреля в московском торговом комплексе иностранец и его подельники избили и связали предпринимателя, после чего похитили у него 110 тысяч долларов США и скрылись. По факту грабежа в России было возбуждено уголовное дело.

"Сотрудники ГУБОПиК МВД по ориентировке московской полиции вышли на 28-летнего мужчину, подозреваемого в открытом хищении валюты. Его задержали 25 апреля в одной из минских гостиниц при силовой поддержке СОБРа", – сообщили Sputnik в МВД.

В настоящее время задержанный находится в ИВС, решается вопрос о его передаче правоохранительным органам России. Установлено, что в день задержания фигурант намеревался улететь в Украину.

МВД представило оперативное видео, на котором видно, как сотрудники московской полиции освобождают предпринимателя, у которого была похищена крупная сумма денег. На кадрах видно, что у него были связаны липкой лентой руки и обмотана голова.