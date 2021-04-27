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Эксперт перечислил, какие вопросы США не смогут решать без России и Китая
27.04.2021 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Photo : Пресс-служба МИД РФ
"Есть сферы, в которых просто не избежать достижения каких-то компромиссов и с Россией, и с Китаем. С Россией это однозначно сфера контроля над вооружениями, сфера международной безопасности, это региональные конфликты, а также другие сюжеты, в том числе связанные с изменением климата", ― говорит Войтоловский.
Что касается Китая, то с ним для США необходимо достижение консенсуса в таких направлениях, как международная торговля и ее регулирование, технологические вопросы, кибербезопасность, безопасность на море и региональная безопасность в азиатско-тихоокеанском регионе.
Кроме того, есть еще круг вопросов, в которых без договоренностей с Китаем и Россией США не смогут решать свои долгосрочные задачи и риски для них будут постоянно расти, отмечает Войтоловский.
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