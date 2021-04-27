Генеральные прокуроры России и Беларуси обсудили совместную работу по расследованию киберпреступлений

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия и Беларусь ведут совместную деятельность по предупреждению, выявлению, пресечению и расследованию преступлений в сфере использования информационно-коммуникационных технологий. Об этом сегодня шла речь на заседании Объединенной коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, передает «МИР 24».

«В условиях глобальной интеграции современных технологий в повседневную жизнь они все чаще становятся средством совершения самого широкого круга преступлений, которые в том числе ранее вообще не встречались», – заявил генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов.

Основной проблемой является похищение средств граждан с кредитных карт, мошенничество в интернете, а также преступления, связанные с незаконным оборотом оружия и наркотиков. Именно в этих областях сегодня ведется активная совместная работа обоих ведомств.

Глава Генеральной прокуратуры России Игорь Краснов вручил генеральному прокурору Республики Беларусь Андрею Шведу почетную грамоту в знак уважения и поблагодарил его за личный вклад в развитие сотрудничества.