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Генеральные прокуроры России и Беларуси обсудили совместную работу по расследованию киберпреступлений
27.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Россия и Беларусь ведут совместную деятельность по предупреждению, выявлению, пресечению и расследованию преступлений в сфере использования информационно-коммуникационных технологий. Об этом сегодня шла речь на заседании Объединенной коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, передает «МИР 24».
Основной проблемой является похищение средств граждан с кредитных карт, мошенничество в интернете, а также преступления, связанные с незаконным оборотом оружия и наркотиков. Именно в этих областях сегодня ведется активная совместная работа обоих ведомств.
Глава Генеральной прокуратуры России Игорь Краснов вручил генеральному прокурору Республики Беларусь Андрею Шведу почетную грамоту в знак уважения и поблагодарил его за личный вклад в развитие сотрудничества.
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Генеральные прокуроры России и Беларуси обсудили совместную работу по расследованию киберпреступлений
Прокуроры отметили, что основными проблемами являются похищение средств граждан с кредитных карт, мошенничество в интернете, а также преступления, связанные с...
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