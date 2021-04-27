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Погода в СНГ: в Бишкеке готовятся запустить фонтаны, на юге Армении поспела черешня

27.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Снег пошел в Москве. Непривычные для конца апреля осадки сейчас можно наблюдать, например, на востоке российской столицы. Температура воздуха в городе сегодня не поднимется выше плюс семи градусов, рассказали в центре погоды «Фобос». Также синоптики прогнозируют падение атмосферного давления. О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Жителям Алматы погода шепчет: прогуляйтесь в парке. В городе солнечно, днем до +25. На контрасте с югом север республики. Там в прогнозе – дожди и грозы.
Осадки ухудшат и без того сложную ситуацию с паводком. В Петропавловске в ближайшие дни ждут пик половодья. Из-за разлива реки Ишим там затопило тысячу дачных участков. Большая вода добралась и до трасс республиканского значения.

Беларусь

Днем воздух в Беларуси прогреется до 11 градусов. Хотя ночью ожидаются заморозки. Во многих областях пройдут дожди. Но даже такая погода не пугает браконьеров. Сейчас идет активный нерест рыбы. Лов запрещен во всех областях страны. За последние три недели инспекторы изъяли у нарушителей больше тысячи сетей длиной почти 50 километров. За каждую пойманную в период нереста рыбу придется заплатить штраф в тройном размере или даже понести уголовную ответственность.

Весеннее половодье

Каким регионам грозит потоп?
Кыргызстан

Апрель взял новую высоту и сегодня в Бишкеке жаркие +28! И если летом от зноя горожане спасаются у фонтанов, то сейчас об этом остается только мечтать. Запустят водные конструкции только к майским праздникам. А пока ремонтники проводят их плановый осмотр, меняют трубы и насосы, очищают чаши. Всего в этом сезоне в городе заработают больше десятка фонтанов.

Армения

В Ереване +24. В прогнозе – дожди и грозы, а в отдельных районах республики возможен град. Фермерам специалисты советуют заранее позаботиться о защите будущего урожая. Современные технологии в сельском хозяйстве предлагают использовать пластиковые сети, которые натягивают над посадками и защищают их не только от града, но и от палящего солнца, ветра и насекомых. Между тем, жара последних недель на юге ускорила созревание плодов. В Мегри собирают первый урожай черешни.

Таджикистан

В Душанбе по-летнему жарко. Днем до +33. На три градуса теплее на юге, в Хатлонской области. Там собирают первый урожай клубники. В начале весны было много солнца, поэтому ягоды уродились сладкие. На столичных рынках их продают по доллару за килограмм. В последние годы таджикскую клубнику закупают и соседние страны – Кыргызстан и Афганистан.



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О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
 
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