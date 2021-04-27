|
Погода в СНГ: в Бишкеке готовятся запустить фонтаны, на юге Армении поспела черешня
27.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Казахстан
Жителям Алматы погода шепчет: прогуляйтесь в парке. В городе солнечно, днем до +25. На контрасте с югом север республики. Там в прогнозе – дожди и грозы.
Беларусь
Днем воздух в Беларуси прогреется до 11 градусов. Хотя ночью ожидаются заморозки. Во многих областях пройдут дожди. Но даже такая погода не пугает браконьеров. Сейчас идет активный нерест рыбы. Лов запрещен во всех областях страны. За последние три недели инспекторы изъяли у нарушителей больше тысячи сетей длиной почти 50 километров. За каждую пойманную в период нереста рыбу придется заплатить штраф в тройном размере или даже понести уголовную ответственность.Кыргызстан
Апрель взял новую высоту и сегодня в Бишкеке жаркие +28! И если летом от зноя горожане спасаются у фонтанов, то сейчас об этом остается только мечтать. Запустят водные конструкции только к майским праздникам. А пока ремонтники проводят их плановый осмотр, меняют трубы и насосы, очищают чаши. Всего в этом сезоне в городе заработают больше десятка фонтанов.
Армения
В Ереване +24. В прогнозе – дожди и грозы, а в отдельных районах республики возможен град. Фермерам специалисты советуют заранее позаботиться о защите будущего урожая. Современные технологии в сельском хозяйстве предлагают использовать пластиковые сети, которые натягивают над посадками и защищают их не только от града, но и от палящего солнца, ветра и насекомых. Между тем, жара последних недель на юге ускорила созревание плодов. В Мегри собирают первый урожай черешни.
Таджикистан
В Душанбе по-летнему жарко. Днем до +33. На три градуса теплее на юге, в Хатлонской области. Там собирают первый урожай клубники. В начале весны было много солнца, поэтому ягоды уродились сладкие. На столичных рынках их продают по доллару за килограмм. В последние годы таджикскую клубнику закупают и соседние страны – Кыргызстан и Афганистан.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)