В Минск привезли трехдверный Land Rover Defender 90. За «коротыша» просят 195,6 тысячи рублей

Источник материала: Onliner

В Минск привезли «короткую» версию — трехдверный Land Rover Defender 90. Эксцентричнее нового Land Rover Defender может быть разве что Jeep Wrangler (с которым его часто сравнивают, что не совсем корректно), но конкретно 90-я версия — это действительно «эго» в самом ярком проявлении.





Покупка «коротыша» за почти 200 тысяч рублей — это поступок не просто состоятельного, но еще и довольно смелого человека, привыкшего получать желаемое невзирая на чье-то мнение или сложившиеся стереотипы. Возможно, так рассуждали маркетологи JLR. За эти деньги будущий владелец получит «довольно много автомобиля».





К достаточно внушительному списку стандартного оборудования в этом экземпляре добавлены такие опции, как самоблокирующийся задний дифференциал, трехтонный климат-контроль, водонепроницаемый ключ-браслет и пневматическая подвеска. Благодаря ей дорожный просвет можно менять с 225 до 358 мм. Заявленные ходы подвесок — 500 мм. Колесную базу «коротыша» короткой назвать можно лишь относительно: она составляет 2578 мм, в то время как версия Defender 110 растянута до 3022 мм.





Данный Land Rover Defender 90 оснащен 2-литровым 200-сильным турбодизелем, который сочетается с 8-диапазонной АКП. Привод — постоянный полный, с возможностью блокировки центрального дифференциала и пониженным рядом. Снаряженная масса составляет 2208 кг, но большой запас крутящего момента позволяет чувствовать себя уверенно и в городе, и на трассе: разгон он 0 до 100 км/ч занимает 8,3 секунды, а максимальная скорость составляет 188 км/ч. Стоимость базовой версии Land Rover Defender — от $59 980 (по курсу).