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«Это не про плохую память». Врач - о симптомах рассеянного склероза и замедлении болезни

27.04.2021 17:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

HEALTH.TUT.BY узнал у невролога Юлии Ероховой, имеет ли рассеянный склероз отношение к плохой памяти, почему человека с ним может парализовать и как понять, что развивается эта болезнь.


  • Юлия Ерохова Врач-невролог первой категории медицинского центра «Кравира»

Рассеянный склероз — это про плохую память?

Рассеянный склероз (РС) — это не о рассеянности внимания, а также он не имеет отношения к атеросклерозу сосудов головного мозга, когда вследствие патологических процессов постепенно сужается просвет сосуда и формируется недостаточность кровоснабжения, что, помимо прочего, может приводить к снижению памяти.

Склероз в данном случае означает «рубец», то есть замену нервной ткани на соединительную, а «рассеянный» — «множественный», распространенный во времени и пространстве.

РС — это хроническое заболевание, которое связывают с аутоиммунным процессом, направленным против миелина центральной нервной системы, то есть против оболочек нервных клеток и/или клеток, которые эту структуру вырабатывают. При РС нервные волокна в головном и спинном мозге превращаются в рубцы, что приводит к неврологическим нарушениям в организме.


Фото: Robina Weermeijer, unsplash.com

Какие симптомы у рассеянного склероза?

Проявиться РС может разнообразными симптомами в зависимости от очагов поражения:

  • слабость в конечностях;
  • нарушение функции тазовых органов;
  • неустойчивость и шаткость при ходьбе;
  • нарушение речи;
  • нарушение зрения и двоение.

Через несколько дней или недель симптомы, как правило, исчезают или уменьшаются, но затем снова возвращаются, причем иногда в еще большей степени. Все это зависит от формы и течения заболевания.

Можно без врача понять, что у меня эта болезнь?

Для постановки диагноза существуют строгие критерии, основанные на особенностях течения, изменениях в неврологическом статусе, исследовании спинно-мозговой жидкости, магнитно-резонансной томографии, вызванных потенциалов.

Более того, даже при наличии таких данных врачу может понадобиться время для наблюдения пациента в динамике. Так что самостоятельно поставить диагноз точно не получится.



Рассеянный склероз быстро развивается после появления первых симптомов?

Накопление неврологического дефицита происходит с различной скоростью. Иногда РС протекает доброкачественно и даже при длительном течении не приводит к грубым нарушениям. Однако предсказать это в начале заболевания невозможно.

Благоприятными факторами являются: начало в молодом возрасте, женский пол, течение с ремиссиями, начало с нарушений зрения.

Почему им заболевают? Наследственность имеет значение?

Причины возникновения до конца не выяснены, и нельзя заранее узнать, заболеете вы или нет.

Существует теория мультифакторной этиологии, то есть для развития патологического процесса должна иметь место наследственная предрасположенность, а внешним воздействиям отводится роль триггера: инфекционные заболевания (вирусы, хламидии), хронические интоксикации, травмы головы, эмоциональные и стрессовые воздействия, особенности питания и т.д. Тем не менее РС не считается наследственным заболеванием, генетическая предрасположенность лишь увеличивает риск его развития.


Фото: Unsplash.com

Кто в группе риска?

В мире насчитывается около 2 миллионов человек, болеющих РС, как правило, в возрасте от 15 до 40 лет, чаще женщины, в большей степени среди европеоидной расы.

Эту болезнь можно вылечить или замедлить?

Лечение РС — одна из актуальнейших проблем неврологии, оно включает патогенетическую и симптоматическую терапии, то есть направлено на устранение или подавление механизмов развития болезни и уже имеющихся симптомов. А вот этиотропной терапии, то есть направленной на устранение причины заболевания, к сожалению, нет.

В период обострения используются глюкокортикостероиды (стероидные гормоны), плазмаферез (выведение антител, циркулирующих иммунных комплексов, продуктов распада миелина, воспалительных цитокинов), цитостатики.

Также необходима коррекция уже имеющихся симптомов: например, головокружение, спастика, астеноподобные состояния. Для профилактики обострений применяются иммуномодулирующие или иммуносупрессивные средства.

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Врач-невролог объясняет, как начинается рассеянный склероз, к чему приводит и почему его нельзя вылечить.
 
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