Источник материала: UDF

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минчанина судят за коробку красно-белой расцветки от телевизора LG Милиция считает, что это пикет.

27-летнего26 апреля из дома отвезли в Ленинский РУВД. Причина задержания — бело-красно-белая коробка от телевизора LG. В РУВД составили протокол по статье 24.23 КоАП. По версии милиции, Андрей «в неустановленный период времени принял участие в пикетировании, разместив бумажное полотно бело-красно-белого цвета на стекле балкона». Судя по фото у правозащитников, коробка могла выглядеть вот так.Вину свою Пархоменко не признал. По его словам, коробку оставили предыдущие жители квартиры. В материалах дела есть черно-белое фото коробки, но судья Юлия Инчина решила запросить у сотрудников РУВД цветное видео. На видео судья заметила, что на окне у парня еще висит какой-то рисунок, который имеет белый и красный цвета. Андрей объяснил что это герб Лепеля, на котором есть еще синий и желтый цвета.Дело отправили на доработку.