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Диетологи назвали худшее время суток, чтобы пить воду

27.04.2021 17:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Диетологи назвали худшее время суток, чтобы пить воду
Иллюстративное фото
Вода – неотъемлемый для человеческой жизнь элемент. Если воды в организме недостаточно, клетки стараются удержать ту воду, что есть, в результате появляются отеки. При этом врачи-диетологи утверждают, что для употребления жидкости может быть неподходящее время.

Например, выпитая на ночь вода приведет к ухудшению сна. Таким образом, рекомендуемые врачами 7-8 часов ночного отдыха получатся некачественными из-за смещения баланса в сторону короткого сна, вместо медленного – когда организм действительно получает перезагрузку. В отчете Environmental Health Perspectives так и говорится, короткое время сна связано с гипертонией, нарушениями обмена веществ, ожирением.

Врач-диетолог Эрин Палински-Уэйд считает, что употребление воды необходимо прекратить за три часа до отхода ко сну. За это время организм сам обработает излишки жидкости, сон будет глубоким и спокойным. Диетологи при этом отмечают, что это не отменяет стандартную рекомендуемую врачами суточную дозу воды – 8 стаканов.

Имеются противопоказания, не занимайтесь самолечением и по любым вопросам и проблемам обращайтесь к специалистам.
 
 
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Иллюстративное фото Вода – неотъемлемый для человеческой жизнь элемент. Если воды в организме недостаточно, клетки стараются удержать ту воду, что есть, в...
 
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