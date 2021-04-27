ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Министерскую встречу ОПЕК+ перенесли на начало июня

27.04.2021 17:35 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Следующая министерская встреча ОПЕК+ состоится в начале июня, сегодня будет проведено только заседание мониторингового комитета, сообщил источник ТАСС.

Таким образом, комитет оставил в силе принятое в начале апреля решение о восстановлении добычи на 2,1 млн баррелей в сутки в течение мая - июля.

«Да, министерскую встречу перенесли на начало июня. Сегодня будет только мониторинговый комитет», - сказал источник.

Ранее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) было перенесено с 28 апреля на 27 апреля.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следующая министерская встреча ОПЕК+ состоится в начале июня, сегодня будет проведено только заседание мониторингового комитета, сообщил источник ТАСС.
 
Новости дня
Новости разные
 
Рэфэрэндум па Канстытуцыі: выбарчая скрыня Пандоры. Дыскусія аналітыкаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by