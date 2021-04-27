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Освященная пасхальная еда - онлайн доставка

27.04.2021 17:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минчане смогут заказать к Пасхе освященные в Свято-Елисаветинском монастыре куличи и другую праздничную еду.

Освященная пасхальная еда - онлайн доставка
  Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе монастыря.

Для доставки по Минску подготовили большие и маленькие куличи, творожную пасху, крашеные яйца, соль, вербочки, пасхальные свечи. Куличи испечены по заказу монастыря на хлебозаводе № 3. Все это будет освящено в Свято-Елисаветинской обители в Великую субботу.

Кроме того, во время доставки будут приниматься записки для поминовения на пасхальном богослужении в этом храме.

Заказы принимаются с 8:00 до 20:00 по следующим номерам телефонов: +375 29 146-01-50 (А1), +375 33 361-62-80 (МТС), в том числе в Viber.

Также с 2021 г. сделать заказ пасхальной еды можно и онлайн. На сайте монастыря есть специальная Google-форма.
 
Теги: Минск
 
 
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Минчане смогут заказать к Пасхе освященные в Свято-Елисаветинском монастыре куличи и другую праздничную еду.
 
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