Мнение: «У нас сейчас функционирует сицилийский вариант права, как в «Крестном отце»

Источник материала: Салiдарнасць

На кого рассчитаны «заговоры» и почему не будет интеграции.

Все спектакли с «заговорами» , разыгранные в последнее время российскими и белорусскими спецслужбами, несмотря на попытку обвинить внешних представителей, адресованы исключительно внутренней аудитории. В этом уверен управляющий компании «Appservice» Валерий Семилетов.

— Кроме Беларуси и России эти новости активно больше нигде не обсуждаются. Это чисто внутренняя пропаганда, которую меняют на ходу в зависимости от повестки дня, — прокомментировал аналитик на Примусе . — То нам рассказали про джипы с крупнокалиберными пулеметами , которые должны были ехать на резиденцию.

А теперь вспомните, что говорили, когда только задержали Федуту, Костусева и Зенковича ? Они в Москве встречались с генералами. Тогда объясните мне, если вы договорились с некими силовиками, которые сказали, что поддержат и обеспечат ресурсами, зачем ехать из Литвы три часа?

Заявления российских представителей о том, что участие СЩА то не доказано, то есть следы, говорит о том, что сценарий все еще дорабатывается, и что он пишется для внутренней политики в первую очередь.

Фрагменты с признаниями Федуты, Костусева и Зенковича вообще весьма странные. Из той нарезки, что показали, не понятно, в чем они признают вину. Мало ли, может, за то, что матерились в общественном месте.

В отличие от многих аналитиков, утверждающих, что подобная пропаганда нацелена на оправдание совместных действий России и Беларуси, направленных на интеграцию, Семилетов считает, что слияния двух стран не произойдет.

— Всех волнует вопрос интеграции. Ответ именно на него ожидали от встречи Путина и Лукашенко. И здесь мы можем в очередной раз убедиться, что не будут подписаны никакие документы по усилению интеграции, никто на это не пойдет.

Потому что, если дорожные карты будут подписаны, многие чиновники, так называемые замы, не сохранят свои места. При слиянии двух корпораций всегда летят головы с плеч у заместителей. И вряд ли тот, кто вчера был министром, согласится завтра стать всего лишь начальником департамента.

При этом вопрос интеграции постоянно будет находиться у нас в новостной повестке, будут придумывать и 33, и 34 дорожные карты, — полагает бизнесмен.

Он убежден, что ни «заговоры», ни интеграционные вопросы не смогут заглушить или подменить реальную повестку дня — дефолт права, который белорусские силовики возвели в ранг закона.

— Нужно понимать, как видят право те, кто сегодня его формулируют. «Крестного отца» все смотрели. Вот у нас сейчас функционирует такой «сицилийский вариант права», когда оно распространяется на ближний круг, на семью.

Просто понятие семьи здесь более широкое. Оно включает и силовиков, и сторонников, и лояльных бизнесменов и т.д. И в контексте их взгляда на правовую систему, они все делают верно, — отметил Валерий Семилетов.