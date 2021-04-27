Зась: попытки дестабилизировать обстановку в Беларуси – угроза для ОДКБ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 апр – Sputnik. Попытки извне дестабилизировать обстановку в Беларуси стали угрозой для всей организации Договора о коллективной безопасности. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по итогам заседания Совета министров обороны, которое прошло в Душанбе, сообщает пресс-служба ОДКБ.

Генсек ОДКБ констатировал, что США и их союзники по НАТО ведут "деструктивную политику", которая принижает роль Организации Объединенных Наций (ООН) и дискредитирует ее. Штаты пытаются взять под контроль структурные элементы ООН, предлагают реформировать Организацию, и ,прежде всего, Совет Безопасности, отметил Зась.

"Предпринимаются попытки поставить под сомнение существующий механизм применения права вето его постоянных членов для усиления прозападных позиций", - сказал генсек.

Он заявил, что, в угоду своим национальным интересам США осуществляют манипуляции международным правом, что подрывает основы стратегической стабильности в мире.

"Переформатирование" сложившейся системы контроля над вооружениями привело к резкой эскалации военных угроз коллективной безопасности государств – членов ОДКБ", - подчеркнул Зась.

Позиция Беларуси

По мнению министра обороны Беларуси Виктора Хренина, одним из основных источников угроз для государств – членов ОДБК является "деятельность западных государств по наращиванию коалиционных и национальных военных потенциалов при активном расширении военного присутствия США в Европе".

Министр выделил наиболее актуальные проблемы, присущие Восточно-европейскому региону: развязывание масштабной информационной войны, деструктивная деятельность Запада по дестабилизации и расшатыванию ситуации на постсоветском пространстве, неурегулированные конфликты и цветные революции.

В качестве примера, министр обороны Беларуси рассказал о попытке конституционного переворота и свержении действующей власти.

По итогам заседания министрами обороны одобрен план совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2022 год. Кроме того, одобрен план оснащения коллективных сил оперативного реагирования современными вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами.

Эксперты и исследователи сейчас ищут пути нейтрализации угроз на всем пространстве ОДКБ. Для отработки практических действий, военные-союзники проведут ряд учений . Маневры развернутся в 2021 году в Таджикистане и России. Среди вопросов по применению миротворческих сил или действиям разведки, повышенное внимание будет уделено использованию средств радиоэлектронной борьбы, а также выявлению "спящих агентов".

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