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Зась: попытки дестабилизировать обстановку в Беларуси – угроза для ОДКБ
27.04.2021 17:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 апр – Sputnik. Попытки извне дестабилизировать обстановку в Беларуси стали угрозой для всей организации Договора о коллективной безопасности. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по итогам заседания Совета министров обороны, которое прошло в Душанбе, сообщает пресс-служба ОДКБ.
Генсек ОДКБ констатировал, что США и их союзники по НАТО ведут "деструктивную политику", которая принижает роль Организации Объединенных Наций (ООН) и дискредитирует ее. Штаты пытаются взять под контроль структурные элементы ООН, предлагают реформировать Организацию, и ,прежде всего, Совет Безопасности, отметил Зась.
"Предпринимаются попытки поставить под сомнение существующий механизм применения права вето его постоянных членов для усиления прозападных позиций", - сказал генсек.
Он заявил, что, в угоду своим национальным интересам США осуществляют манипуляции международным правом, что подрывает основы стратегической стабильности в мире.
"Переформатирование" сложившейся системы контроля над вооружениями привело к резкой эскалации военных угроз коллективной безопасности государств – членов ОДКБ", - подчеркнул Зась.
Позиция Беларуси
По мнению министра обороны Беларуси Виктора Хренина, одним из основных источников угроз для государств – членов ОДБК является "деятельность западных государств по наращиванию коалиционных и национальных военных потенциалов при активном расширении военного присутствия США в Европе".
Министр
В качестве примера, министр обороны Беларуси рассказал о попытке конституционного переворота и
По итогам заседания министрами обороны одобрен план совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2022 год. Кроме того, одобрен план оснащения коллективных сил оперативного реагирования современными вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами.
Эксперты и исследователи сейчас ищут пути нейтрализации угроз на всем пространстве ОДКБ. Для отработки практических действий, военные-союзники проведут
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Генеральный секретарь ОДКБ заявил, что США осуществляют манипуляции международным правом, что подрывает основы стратегической стабильности в мире.
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