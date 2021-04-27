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Помните айтишников, которые открыли школу рисования для незрячих детей? Mark Formelle выпустит коллекцию с их рисунками
Источник материала: Onliner
Это очень динамичная
7 картин — 7 настроений или состояний.
- Авторами абстрактных работ стали ребята с нарушением зрения, объединенные желанием творить в благотворительном проекте «Белоника Арт». «Принты, в которых каждый увидит свое, будут подписаны на футболке не только привычной кириллицей, но и шрифтом Брайля, который позволяет считывать информацию кончиками пальцев», — уточнили в MF.
Моделями для продвижения коллекции станут сами авторы художественных работ, ученики особенной школы рисования. Часть средств, вырученных от продажи футболок, пойдет на дальнейшее развитие школы, а также организацию похожих школ в регионах.
Благотворительная коллекция Mark Formelle поступит в продажу ориентировочно в июле 2021 года.
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