Помните айтишников, которые открыли школу рисования для незрячих детей? Mark Formelle выпустит коллекцию с их рисунками

Источник материала: Onliner

Это очень динамичная история , мы писали про нее в конце прошлого года. «Все наши ученики не видят с рождения. Им сказали, конечно, что трава — зеленая, а небо — синее. Но это пустые слова… Вот что такое желтый для них? Запах пшеничного поля, тепло солнца на коже, мягкость цыпленка...» В конце мая у незрячих художников «Белоника Арт» выставка в Нью-Йорке. А пока в Беларуси MF презентует новую коллекцию.

7 картин — 7 настроений или состояний.





















- Авторами абстрактных работ стали ребята с нарушением зрения, объединенные желанием творить в благотворительном проекте «Белоника Арт». «Принты, в которых каждый увидит свое, будут подписаны на футболке не только привычной кириллицей, но и шрифтом Брайля, который позволяет считывать информацию кончиками пальцев», — уточнили в MF.

Моделями для продвижения коллекции станут сами авторы художественных работ, ученики особенной школы рисования. Часть средств, вырученных от продажи футболок, пойдет на дальнейшее развитие школы, а также организацию похожих школ в регионах.

Благотворительная коллекция Mark Formelle поступит в продажу ориентировочно в июле 2021 года.