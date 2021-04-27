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За квартал Tesla заработала 438 миллионов долларов
Источник материала: Onliner
Чистая прибыль Tesla составила $438 миллионов за первый квартал нынешнего года,
За три месяца компания изготовила 180 338 автомобилей, а продала почти 185 тысяч — сюда включены и машины, которые выпущены ранее. Выручка составила 10,39 миллиарда долларов (рост 74%), в то время как аналитики прогнозировали сумму в $10,48 миллиарда.
Недавно компания объявила о покупке биткоинов на сумму $1,5 миллиарда, а затем продала около 10% своей криптовалюты. Это позволило вписать в заработок $101 миллион.
Илон Маск получил $299 миллионов за выполнение операционных задач Tesla и достижение поставленных целей. За этот год Tesla хочет продать 750 тысяч машин.
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