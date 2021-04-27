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За квартал Tesla заработала 438 миллионов долларов

27.04.2021 17:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Чистая прибыль Tesla составила $438 миллионов за первый квартал нынешнего года, сообщает компания в своем отчете. При этом год назад прибыль составила всего $16 миллионов, то есть рост получился 27-кратный.

За три месяца компания изготовила 180 338 автомобилей, а продала почти 185 тысяч — сюда включены и машины, которые выпущены ранее. Выручка составила 10,39 миллиарда долларов (рост 74%), в то время как аналитики прогнозировали сумму в $10,48 миллиарда.

Недавно компания объявила о покупке биткоинов на сумму $1,5 миллиарда, а затем продала около 10% своей криптовалюты. Это позволило вписать в заработок $101 миллион.

Илон Маск получил $299 миллионов за выполнение операционных задач Tesla и достижение поставленных целей. За этот год Tesla хочет продать 750 тысяч машин.

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Теги: Курсы валют
 
 
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