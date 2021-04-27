Видео: лошади резко выбежали на дорогу в Лошице (видео)

Источник материала: Onliner

Наш читатель прислал видео, которое имело все шансы попасть в хронику ЧП. В столичном микрорайоне Лошица две лошади, находившиеся без контроля погонщика, оказались на проезжей части. ДТП не случилось чудом.

На видео ситуация развивается стремительно, хотя до ситуации, требующей экстренного торможения, все было спокойно. Сначала лошади спокойно стояли на разделительной полосе. Однако при приближении авто одна из них вдруг резко рванула на проезжую часть. «Много мата, поэтому звук убрал», — прокомментировал видео наш читатель.

Напомним, в ПДД РБ, в главе 21 «Движение гужевых транспортных средств, всадников и прогон скота», есть пункт 158.2, в котором четко указаны обязанности погонщика скота в таких ситуациях. Запрещено «оставлять животных без присмотра на дороге, перегонять их через железнодорожные пути и дороги вне специально оборудованных мест, согласованных в установленном порядке, а также в темное время суток и (или) при недостаточной видимости дороги».