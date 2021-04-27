Источник материала: Onliner

В ГАИ Минска сообщили о случившемся сегодня дорожно-транспортном происшествии: на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил 16-летнего подростка. Пострадавший с травмами доставлен в больницу.

По предварительной информации, сегодня около 13:15 26-летний водитель автомобиля Lada двигался по проспекту Независимости со стороны улицы Сурганова в направлении улицы Дорошевича.

— На нерегулируемом пешеходном переходе он не стал притормаживать, несмотря на то, что в соседних полосах машины остановились для пропуска пешехода, и совершил наезд на 16-летнего подростка, — рассказали в Госавтоинспекции.

На данный момент по факту инцидента проводится проверка. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД г. Минска и следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома.





Госавтоинспекция напоминает: если перед пешеходным переходом остановилось или замедлило движение транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам движения в попутном направлении, должны снизить скорость движения и при наличии пешеходов уступить им дорогу.

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