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В Минске водитель сбил подростка на переходе: другие машины остановились, а он — нет

27.04.2021 17:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Минска сообщили о случившемся сегодня дорожно-транспортном происшествии: на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил 16-летнего подростка. Пострадавший с травмами доставлен в больницу.

По предварительной информации, сегодня около 13:15 26-летний водитель автомобиля Lada двигался по проспекту Независимости со стороны улицы Сурганова в направлении улицы Дорошевича.

— На нерегулируемом пешеходном переходе он не стал притормаживать, несмотря на то, что в соседних полосах машины остановились для пропуска пешехода, и совершил наезд на 16-летнего подростка, — рассказали в Госавтоинспекции.

На данный момент по факту инцидента проводится проверка. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД г. Минска и следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В Минске водитель сбил подростка на переходе: другие машины остановились, а он — нет

Госавтоинспекция напоминает: если перед пешеходным переходом остановилось или замедлило движение транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам движения в попутном направлении, должны снизить скорость движения и при наличии пешеходов уступить им дорогу.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

 
Теги: Минск
 
 
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В ГАИ Минска сообщили о случившемся сегодня дорожно-транспортном происшествии: на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил 16-летнего подростка....
 
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