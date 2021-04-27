В Италии на самолетах нарисовали тигров для участия в «тигриных» учениях НАТО

Источник материала: Tut.by

Итальянские ВВС опубликовали фотографии истребителей Eurofighter Typhoon, окрашенные в ливреи с изображением тигров. Такая необычная раскраска характерна для боевых машин, принимающих участие в учениях NATO Tiger Meet, пишет The Aviationist.



Фото: Вооруженные силы Италии

В этом году такое мероприятие пройдет в Бежу, Португалия, со 2 по 14 мая 2021 года. NATO Tiger Meet — традиционные учения, проводимые с начала 1960-х годов. Тогда пять эскадрилий из Великобритании, США и Франции провели тренировку — на всех самолетах были нарисованы тигры. Идея прижилась, и теперь учения с техникой в «тигриных» ливреях проводятся ежегодно в разных странах. Так, в мае 2018 года NATO Tiger Meet прошли в Польше.

При всей красочности NATO Tiger Meet — не авиашоу, а серьезное военное мероприятие, в ходе которого самолеты обкатывают все типы операций против воздушных и наземных целей, а также в качестве миссии поддержки.

Eurofighter Typhoon — многоцелевой истребитель четвертого поколения, создававшийся несколькими европейскими странами и стоящий на вооружении в ВВС Австрии, Великобритании, Германии, Испании, Италии и нескольких стран Ближнего Востока. В эксплуатации самолет находится с начала нулевых.