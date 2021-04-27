Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича занял второе место на ралли «Золото Кагана»

Источник материала: Tut.by

Спортивная команда Минского автомобильного завода уверенно заняла второе место на ралли-рейде «Золото Кагана», сообщает пресс-служба ОАО «МАЗ».



Фото: МАЗ

Чуть более одной минуты отделило экипаж Сергея Вязовича от победного первого места, которое по результатам четырех дней занял действующий победитель ралли «Дакар-2021» Дмитрий Сотников. Третье и четвертое места в генеральной классификации заняли экипажи команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова и Айрата Мардеева. Топ-5 участников гонки замкнул экипаж «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Виталия Мурылёва, который повторил свой результат на ралли «Золото Кагана» прошлого года.

В этом году белорусские гонщики добились лучшего результата за всю историю своих выступлений на астраханском ралли. Десятый выпуск ралли «Золото Кагана», которое с 2011 года проходит по необъятной территории величавой холмистой астраханской степи, стал настоящим испытанием на прочность для всех участников. К сожалению, не обошлось и без потерь. Так, экипаж Алексея Вишневского, в прошлом году ставший третьим на астраханской гонке и удачно выступивший на прологе «Золото Кагана-2021», не смог финишировать на втором этапе из-за проблем с двигателем.



Фото: МАЗ

За четыре дня пилоты преодолели 1247 километров непредсказуемой «трехмерной» астраханской степи, штурмовали песчаные барханы и солончаки. Около 873 км составили скоростные спецучастки. Для спортсменов ралли стало отличной подготовкой к предстоящим гонкам «Шелковый путь — 2021» и «Дакар-2022», предоставив уникальную возможность протестировать в боевых условиях как автомобили, так и молодых пилотов.

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