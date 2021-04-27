Источник материала: UDF



Фото: pexels.com

«Это назвается эффектом «отклика на голод». И он имеет под собой эволюционные механизмы. Хоть ожирение - это глобальная проблема здравоохранения сейчас, но ранее ожирением не страдали все в такой мере. И ранее голод рассматривался как физиологическая угроза для жизни, которая создалась из-за дефицита еды в племени, поэтому организм и выработал способность останавливать потерю веса, чтоб человек не умер», - рассказала диетолог.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чтобы потом не толстеть от воздуха: диетолог рассказала, почему нельзя уменьшать порции Об этом в своем Instagram рассказала диетолог Татьяна Лакуста.⠀

Об этом в своемрассказала диетолог.⠀Поэтому, когда человек ест меньше, его тело инстинктивно начинает готовиться к голоду несколькими способами, рассказала Татьяна и описала эту цепочку:«Ваша базальная скорость метаболизма (BMR) снижается - это количество энергии, на которое вам нужно жить, находясь в покое. Это уменьшает затраты энергии.Выполнять упражнения становится сложнее, потому что у вас меньше доступной энергии. (Если вы когда-либо пытались сделать интенсивную тренировку на диете с низким калориями, вы знаете, о чем я пишу). Так тело создает возможность сжигать меньше калорий благодаря активности.Вы тратите меньше энергии на тренировках. Так как вы становитесь меньше в размерах, то ваше тело адаптируется, метаболизм настраивается таким образом, что во время тренировок тратится меньше энергии, чтоб сделать вас более эффективными в условиях голода.Ежедневная деятельность вне тренировок уменьшается, что приводит к снижению затрат энергии за день.Пищеварение замедляется, поэтому ваше тело максимально настроено на усвоение каждого грамма еды, через повышение эффективности усвоения пищи.Чем чаще вы заходите на резкую диету перед летом, а потом выходите из нее через набор, тем с каждым годом восстановить вес или позволить съесть себе лишний кусочек вкусностей будет проблемнее. Берегите ваш обмен веществ смолоду» - посоветовала диетолог.