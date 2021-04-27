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Намеревался улететь в Украину - в Минске задержали иностранца, разыскиваемого в России

27.04.2021 18:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске задержали иностранца, объявленного в розыск в России за дерзкое ограбление в торговом комплексе в Москве.


Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в Telegram.

28-летний иностранец был задержан в минской гостинице в минувшее воскресенье, 25 апреля, сотрудниками ГУБОПиК при силовой поддержке СОБРа.

А 20 апреля в торговом комплексе в Москве он вместе с подельниками ограбил предпринимателя. Грабители избили и связали предпринимателя, после чего забрали 110 000 долларов и скрылись. По данному факту возбуждено уголовное дело.   

Задержанного водворили в изолятор временного содержания, решается вопрос о его передаче российской полиции.

Установлено, что в день задержания фигурант намеревался улететь в Украину, – сообщает МВД.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске задержали иностранца, объявленного в розыск в России за дерзкое ограбление в торговом комплексе в Москве.
 
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