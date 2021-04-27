ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Команда МАЗа стала второй на ралли "Золото Кагана"

27.04.2021 18:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусские гонщики показали лучший результат на 10-м ралли "Золото Кагана", прошедшем в Астраханской области России. Команда "МАЗ-СПОРТавто" стала серебряным призером, сообщает пресс-служба предприятия во вторник.

Экипаж Сергея Вязовича выиграл четвертый этап гонки. Вторым финишировала экипаж "КАМАЗа" Дмитрия Сотникова, а третьим стал еще один белорусский экипаж во главе с Виталием Мурылёвым, пишет interfax.by.
В итоге экипаж Сергея Вязовича от победы отделило чуть более минуты. 
Золото взял действующий победитель "Дакара" Дмитрий Сотников. Третье место также у "КАМАЗ-мастер" – экипаж Антона Шибалова. Экипаж Мурылева замкнул пятерку лучших, повторив результат прошлого года.
 

Белорусская команда не обошлась без потерь. Экипаж Алексея Вишневского – бронзовый призер минувшего года - не смог финишировать на втором этапе из-за проблем с двигателем.

В общей сложности за четыре дня пилоты преодолели 1247 километров.

ФОТО: maz.by
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские гонщики показали лучший результат на 10-м ралли "Золото Кагана", прошедшем в Астраханской области России. Команда "МАЗ-СПОРТавто" стала серебряным...
 
Новости дня
Новости разные
 
Помните айтишников, которые открыли школу рисования для незрячих детей? Mark Formelle выпустит коллекцию с их рисунками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by