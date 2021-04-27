«Их пса Феликса пока забрали соседи». Сергей «Хлопотное дельце» Миронов и его мама получили по 30 суток

Источник материала: Салiдарнасць

Житель минской Малиновки рассказал TUT.BY , как соседи помогают арестованным.





В четверг, 22 апреля, в Минске задержали Сергея «Хлопотное дельце» Миронова и его маму Светлану. На следующий день молодого человека осудили на 30 суток, дело Светланы отправили на доработку. Сегодня, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», стало известно, что женщина также проведет за решеткой 30 суток.

Сергей и мама живут вдвоем и воспитывают пса-дворняжку Феликса. Их дом находится в минском микрорайоне Малиновка. Недалеко от высотки их и задержали. На маму и сына составили протоколы по двум статьям КоАП — 24.23 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и 24.3 (Неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении).

Сына осудили 23 апреля, протокол мамы отправили на доработку. В воскресенье, спустя 72 часа, Светлана не вышла, пишет «Весна». Оказалось, ее осудили в понедельник.

— В числе задержанных Светлана оказалась случайно. В марше она не участвовала, просто в тот вечер находилась рядом, — рассказывает Максим, один из жителей Малиновки.

Светлане 61 год. До этого ее арестовывали уже дважды. Один раз — на 15 суток, второй — на 12, сообщает телеграм-канал «Радио Свобода». Сергей до апреля оказывался за решеткой лишь однажды: в октябре 2020-го он получил 15 суток. Тогда же благодаря видеоролику милиции парень и стал героем шуток и мемов.

— С Сергеем и его мамой мы познакомились во время дворовых чаепитий, — рассказывает Максим. — Несмотря на то, что Сергей был местной знаменитостью, они всегда старались оставаться незамеченными. Однако если в компании оказывались новые люди, услышав, что за столом есть «Хлопотное дельце», сразу же доставали телефоны и просили его с ними сфотографироваться.





Пес Феликс. Скриншот видео «Радио Свобода»

По словам собеседника, когда маму и сына задержали, первое, о чем подумали их соседи по микрорайону, — это Феликс. Собака оставалась дома одна.

— Ключей от их квартиры семья никому из нас не оставляла, но так как был вечер, собаку, как мы поняли, до задержания выгулять успели. Мы надеялись, что к утру Светлану отпустят и пес снова будет под присмотром, — возвращается к тем событиям Максим. — В итоге Светлана не вышла, но в чате появилась информация, что у соседей Сергея и его мамы ключи от их квартиры все-таки есть. Они и забрали Феликса, сейчас пес живет у них. Мы планируем его проведать, узнать, нужна ли помощь.

Кроме собаки есть еще один важный вопрос — передачи. Раньше, когда Сергея и Светлану арестовывали, жители микрорайона их также поддерживали. Но тогда было проще: ведь кто-то один из семьи оставался на воле.

— Насколько мне известно, волонтеры в курсе, что Сергею и Светлане некому принести передачи. Сказали, соберут все необходимое и отнесут, — говорит Максим. — А дальше подключимся мы. Возможно, соседи разрешат взять из квартиры нужную одежду и лекарства для Светланы.

В последний раз, говорит Максим, когда Светлана вернулась с суток, жители микрорайона встречали ее с цветами. Как будет в этот раз, собеседник не знает. Мама с сыном должны выйти в конце мая.

Напомним, всего 22 апреля в Малиновке задержали 30 человек . Как сообщила пресс-служба минской милиции, около 22 часов им стали поступать жалобы, что «группа граждан в районе проспекта Любимова нарушает общественный порядок».

— По прибытии сотрудники милиции увидели граждан, которые громко выкрикивали различные лозунги и были обозначены незарегистрированной символикой. Для выяснения всех обстоятельств 30 человек были доставлены в территориальные РУВД. В ходе разбирательств установлено, что многие из задержанных ранее неоднократно принимали участие в несанкционированных массовых мероприятиях, — заявили в МВД.

Лишенный регистрации ПЦ «Весна» сообщает, что большинству тогда задержанных дали «сутки».