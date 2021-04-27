|
Жители планеты наблюдали первое в этом году суперлуние – видео
27.04.2021 18:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Суперлуние – это момент совпадения полнолуния и максимального приближения Луны к Земле. И хотя спутник кажется близко расположенным к планете, все равно это расстояние огромное - около 350 тысяч километров.
© REUTERS / TOBY MELVILLE
Суперлуние называют еще "розовой Луной". Спутник планеты в этот момент светится красноватым оттенком. Хотя называют суперлуние розовым вовсе не из-за этого. А из-за цветения флоксов, которое совпадает с весенним полнолунием.
Если в это время посмотреть в телескоп, то можно увидеть поверхность спутника и даже рассмотреть кратеры от метеоритов. Главное, чтобы не было облачной погоды.
Кстати, наши предки считали полнолуние и суперлуние магическим временем. Говорили, если загадать желание, то оно обязательно сбудется.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это редкое и красивое астрономическое явление в ночь с 26 на 27 апреля запечатлели многие фотографы мира, в том числе и в Беларуси. Но все же посмотрите видео, каким...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)