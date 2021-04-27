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Жители планеты наблюдали первое в этом году суперлуние – видео

27.04.2021 18:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Суперлуние – это момент совпадения полнолуния и максимального приближения Луны к Земле. И хотя спутник кажется близко расположенным к планете, все равно это расстояние огромное - около 350 тысяч километров.

© REUTERS / TOBY MELVILLE
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Суперлуние называют еще "розовой Луной". Спутник планеты в этот момент светится красноватым оттенком. Хотя называют суперлуние розовым вовсе не из-за этого. А из-за цветения флоксов, которое совпадает с весенним полнолунием.

Если в это время посмотреть в телескоп, то можно увидеть поверхность спутника и даже рассмотреть кратеры от метеоритов. Главное, чтобы не было облачной погоды.

Кстати, наши предки считали полнолуние и суперлуние магическим временем. Говорили, если загадать желание, то оно обязательно сбудется.

 

 
 
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