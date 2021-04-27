Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы:

- под прикрытием одной антигосударственной операции может таиться другая, еще более серьезная?

- в чем ошибся Киплинг, когда говорил о России?

- вертикальное и горизонтальное доверие в обществе как необходимое условие дальнейшего развития;

- как накопленный конфликтный потенциал преобразовать в созидательную энергию;

- увидим ли мы "Бессмертный полк" на белорусских проспектах в этом году?

- как откорректировать информационную политику, чтобы максимально укрепить белорусское общество изнутри;

- почему уходит время имитации и угодничества.

Программу "Горизонт событий" с участием известного общественного деятеля Андрея Иванова смотрите на Sputnik Беларусь.

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