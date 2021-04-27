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Иванов: образ "безобидного" заговорщика ― почерк спецслужб
27.04.2021 18:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Темы беседы:
© Sputnik / Алексей Дружинин
- под прикрытием одной антигосударственной операции может таиться другая, еще более серьезная?
- в чем ошибся Киплинг, когда говорил о России?
- вертикальное и горизонтальное доверие в обществе как необходимое условие дальнейшего развития;
- как накопленный конфликтный потенциал преобразовать в созидательную энергию;
- увидим ли мы "Бессмертный полк" на белорусских проспектах в этом году?
- как откорректировать информационную политику, чтобы максимально укрепить белорусское общество изнутри;
- почему уходит время имитации и угодничества.
Программу "Горизонт событий" с участием известного общественного деятеля Андрея Иванова смотрите на Sputnik Беларусь.
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