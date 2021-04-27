Киберпреступность. Чем опасен новый всплеск активности?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Развитие информационных платформ, мобильных технологий и платежей, интернет-банкинга специалисты еще совсем недавно называли прорывным и перспективным направлением повышения качества жизни. Операции в сети экономят время, но отнимают деньги. В 2020 году на территории Беларуси зарегистрировано более 25 тысяч киберпреступлений. Как защитить себя и сохранить деньги? И почему все больше стран в мире считают киберпреступления угрозой национальной безопасности?

В пресс-конференции примет участие:

Начальник управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции УВД Минского облисполкома подполковник милиции Дмитрий Дудков.

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Тухто Павел Леонидович

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