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Киберпреступность. Чем опасен новый всплеск активности?
27.04.2021 18:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Развитие информационных платформ, мобильных технологий и платежей, интернет-банкинга специалисты еще совсем недавно называли прорывным и перспективным направлением повышения качества жизни. Операции в сети экономят время, но отнимают деньги. В 2020 году на территории Беларуси зарегистрировано более 25 тысяч киберпреступлений. Как защитить себя и сохранить деньги? И почему все больше стран в мире считают киберпреступления угрозой национальной безопасности?
В пресс-конференции примет участие:
По всем вопросам обращайтесь:
+375 (17) 285-67-24
+375 (29) 550-06-20
Тухто Павел Леонидович
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В четверг, 29 апреля, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится пресс-конференция на тему: "Киберпреступность – новые вызовы и угрозы".
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