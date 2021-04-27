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Киберпреступность. Чем опасен новый всплеск активности?

27.04.2021 18:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Развитие информационных платформ, мобильных технологий и платежей, интернет-банкинга специалисты еще совсем недавно называли прорывным и перспективным направлением повышения качества жизни. Операции в сети экономят время, но отнимают деньги. В 2020 году на территории Беларуси зарегистрировано более 25 тысяч киберпреступлений. Как защитить себя и сохранить деньги? И почему все больше стран в мире считают киберпреступления угрозой национальной безопасности?

В пресс-конференции примет участие:

  • Начальник управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции УВД Минского облисполкома подполковник милиции Дмитрий Дудков.

По всем вопросам обращайтесь:

+375 (17) 285-67-24

+375 (29) 550-06-20

Тухто Павел Леонидович

Отправьте заявку на p.tukhto@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
 
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В четверг, 29 апреля, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится пресс-конференция на тему: "Киберпреступность – новые вызовы и угрозы".
 
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