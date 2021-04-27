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Белье, коробка, канадский флаг. За какие предметы в окнах штрафовали и задерживали белорусов
Источник материала: Onliner
Вчера очередного минчанина задержали за красно-белую коробку от телевизора LG, которая стояла на балконе молодого человека и была видна снаружи. Согласно протоколу, 27-летний Андрей Пархоменко «принял участие в пикетировании, разместив бело-красно-белое бумажное полотно на стекле балкона». Вину Пархоменко не признал, суд отправил дело на доработку. Чуть подробнее об этом можно прочитать
За неправильное белье
В декабре прошлого года борисовчанку Наталью оштрафовали на 270 рублей из-за красного и белого белья, развешенного на балконе.
— Я искренне удивилась и подумала, что они ошиблись квартирой. На моем балконе никаких флагов не было. Только белье — полотенца и простыни. На что мне ответили, что все это все равно является символикой, —
За бчб-жалюзи
А вот
Несмотря на то, что жалюзи были видоизменены, 18 декабря милиция вновь нанесла визит Сергею. Модернизацию, которую он провел, назвали «попыткой замести следы» и на этот раз составили протокол по 23.34. Судья решила оштрафовать белоруса на 30 базовых. Вину Сергей не признал.
За гирлянду
Под Новый год некоторые белорусы решили повесить на окна двухцветные гирлянды и надеялись, что такое решение не вызовет у милиции вопросов. Но силовики все же стали обращать внимание на такой декор и периодически обращаться к хозяевам украшенных квартир с требованием отключить подсветку.
Например, в декабре 2020-го люди в форме пришли к минчанке Наталье. Женщину попросили снять гирлянду, а через какое-то время вернулись с проверкой и, удостоверившись в том, что теперь на окне ничего нет, удалились. Об этом
А вот для жителя Боровлян Дмитрия Гончарова все так просто не закончилось: 14 апреля к нему пришли силовики, а после мужчина получил 15 суток ареста за проведение пикета. Свою вину он не признал, объяснив, что гирлянда висела еще с Нового года — «для настроения».
В то же время администрация Фрунзенского района в декабре 2020 года
За сердечки
На днях у некоторых жильцов «Новой Боровой»
Например, в протоколе 32-летнего программиста Семена Коробова зафиксировано, что он «провел пикетирование с целью публичного выражения общественно-политических интересов путем размещения на окнах десяти красных сердечек, чем умышленно нарушил закон о массовых мероприятиях». За это он получил 10 суток.
39-летнего Александра Геранского обвиняли в том же, однако в его случае речь шла о трех, а не о десяти сердечках. Он получил штраф в 100 базовых величин — 2900 рублей.
Их соседи тоже получили штрафы и сутки. На восьмерых они получили 77 суток и 5800 рублей штрафа.
За флаг Канады
Минчане Сергей и Алеся вывесили в окне своей квартиры канадский флаг и герб «Погоня», после чего мужчина получил 15 суток за неповиновение «законным требованиям должностного лица». Об этой истории
За гнома с флажком
Юрий Ярош из Гродно
А иногда виновато целое товарищество собственников
В прошлом году суд оштрафовал председателя товарищества собственников «Луцкая 64» в Бресте за бело-красно-белую подсветку дома. А если точнее — за невыполнение письменного требования администрации Московского района. Как
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Вчера очередного минчанина задержали за красно-белую коробку от телевизора LG, которая стояла на балконе молодого человека и была видна снаружи. Согласно...
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