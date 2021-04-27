ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белье, коробка, канадский флаг. За какие предметы в окнах штрафовали и задерживали белорусов

27.04.2021 18:21 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Вчера очередного минчанина задержали за красно-белую коробку от телевизора LG, которая стояла на балконе молодого человека и была видна снаружи. Согласно протоколу, 27-летний Андрей Пархоменко «принял участие в пикетировании, разместив бело-красно-белое бумажное полотно на стекле балкона». Вину Пархоменко не признал, суд отправил дело на доработку. Чуть подробнее об этом можно прочитать здесь, а пока вспоминаем, какие еще предметы красных и белых цветов становились поводом для штрафов или задержаний.

За неправильное белье 

В декабре прошлого года борисовчанку Наталью оштрафовали на 270 рублей из-за красного и белого белья, развешенного на балконе.

Белье, коробка, канадский флаг. За какие предметы в окнах штрафовали и задерживали белорусов

— Я искренне удивилась и подумала, что они ошиблись квартирой. На моем балконе никаких флагов не было. Только белье — полотенца и простыни. На что мне ответили, что все это все равно является символикой,рассказывала Наталья сайту ex-press.by о визите силовиков в ее квартиру.

За бчб-жалюзи

А вот история начала этого года: в Минске отцу семерых детей дали огромный штраф за шторы. Сперва на окнах висели просто бело-красно-белые жалюзи, а после визита милиции и требования их снять мужчина вырезал круги на бумаге А2 и превратил жалюзи в японский флаг с иероглифами. Но это не помогло.

Белье, коробка, канадский флаг. За какие предметы в окнах штрафовали и задерживали белорусов
Белье, коробка, канадский флаг. За какие предметы в окнах штрафовали и задерживали белорусов

Несмотря на то, что жалюзи были видоизменены, 18 декабря милиция вновь нанесла визит Сергею. Модернизацию, которую он провел, назвали «попыткой замести следы» и на этот раз составили протокол по 23.34. Судья решила оштрафовать белоруса на 30 базовых. Вину Сергей не признал.

Белье, коробка, канадский флаг. За какие предметы в окнах штрафовали и задерживали белорусов

За гирлянду 

Под Новый год некоторые белорусы решили повесить на окна двухцветные гирлянды и надеялись, что такое решение не вызовет у милиции вопросов. Но силовики все же стали обращать внимание на такой декор и периодически обращаться к хозяевам украшенных квартир с требованием отключить подсветку.

Например, в декабре 2020-го люди в форме пришли к минчанке Наталье. Женщину попросили снять гирлянду, а через какое-то время вернулись с проверкой и, удостоверившись в том, что теперь на окне ничего нет, удалились. Об этом писало издание blizko.by.

Белье, коробка, канадский флаг. За какие предметы в окнах штрафовали и задерживали белорусов

А вот для жителя Боровлян Дмитрия Гончарова все так просто не закончилось: 14 апреля к нему пришли силовики, а после мужчина получил 15 суток ареста за проведение пикета. Свою вину он не признал, объяснив, что гирлянда висела еще с Нового года — «для настроения».

В то же время администрация Фрунзенского района в декабре 2020 года ответила на официальный запрос минчанина, в котором пояснила, что «законодательством Республики Беларусь не предусмотрена подборка цветовой гаммы украшений на окнах квартир». 

Белье, коробка, канадский флаг. За какие предметы в окнах штрафовали и задерживали белорусов

За сердечки 

На днях у некоторых жильцов «Новой Боровой» прошли обыски и задержания, а затем дела восьми жителей рассмотрели в суде Минского района.

Белье, коробка, канадский флаг. За какие предметы в окнах штрафовали и задерживали белорусов

Например, в протоколе 32-летнего программиста Семена Коробова зафиксировано, что он «провел пикетирование с целью публичного выражения общественно-политических интересов путем размещения на окнах десяти красных сердечек, чем умышленно нарушил закон о массовых мероприятиях». За это он получил 10 суток.

39-летнего Александра Геранского обвиняли в том же, однако в его случае речь шла о трех, а не о десяти сердечках. Он получил штраф в 100 базовых величин — 2900 рублей.

Их соседи тоже получили штрафы и сутки. На восьмерых они получили 77 суток и 5800 рублей штрафа.

За флаг Канады 

Минчане Сергей и Алеся вывесили в окне своей квартиры канадский флаг и герб «Погоня», после чего мужчина получил 15 суток за неповиновение «законным требованиям должностного лица». Об этой истории рассказывало «Еврорадио».

Белье, коробка, канадский флаг. За какие предметы в окнах штрафовали и задерживали белорусов

За гнома с флажком 

Юрий Ярош из Гродно получил повестку в суд из-за гнома на подоконнике. В руке у него был флажок с «Погоней». Игрушку в окне расценили как одиночный пикет, проведенный без разрешения горисполкома. Это произошло в феврале этого года.

Белье, коробка, канадский флаг. За какие предметы в окнах штрафовали и задерживали белорусов

А иногда виновато целое товарищество собственников

В прошлом году суд оштрафовал председателя товарищества собственников «Луцкая 64» в Бресте за бело-красно-белую подсветку дома. А если точнее — за невыполнение письменного требования администрации Московского района. Как сообщал binkl.by, чиновники заявили, что бело-красно-белая подсветка «нарушает архитектурный облик здания».

Белье, коробка, канадский флаг. За какие предметы в окнах штрафовали и задерживали белорусов

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера очередного минчанина задержали за красно-белую коробку от телевизора LG, которая стояла на балконе молодого человека и была видна снаружи. Согласно...
 
Новости дня
Новости разные
 
78-летняя Ангелина Вовк рассказала о дате свадьбы с певцом Юлианом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by