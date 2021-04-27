Белье, коробка, канадский флаг. За какие предметы в окнах штрафовали и задерживали белорусов

Источник материала: Onliner

Вчера очередного минчанина задержали за красно-белую коробку от телевизора LG, которая стояла на балконе молодого человека и была видна снаружи. Согласно протоколу, 27-летний Андрей Пархоменко «принял участие в пикетировании, разместив бело-красно-белое бумажное полотно на стекле балкона». Вину Пархоменко не признал, суд отправил дело на доработку. Чуть подробнее об этом можно прочитать здесь , а пока вспоминаем, какие еще предметы красных и белых цветов становились поводом для штрафов или задержаний.

За неправильное белье

В декабре прошлого года борисовчанку Наталью оштрафовали на 270 рублей из-за красного и белого белья, развешенного на балконе.





— Я искренне удивилась и подумала, что они ошиблись квартирой. На моем балконе никаких флагов не было. Только белье — полотенца и простыни. На что мне ответили, что все это все равно является символикой, — рассказывала Наталья сайту ex-press.by о визите силовиков в ее квартиру.

За бчб-жалюзи

А вот история начала этого года: в Минске отцу семерых детей дали огромный штраф за шторы. Сперва на окнах висели просто бело-красно-белые жалюзи, а после визита милиции и требования их снять мужчина вырезал круги на бумаге А2 и превратил жалюзи в японский флаг с иероглифами. Но это не помогло.









Несмотря на то, что жалюзи были видоизменены, 18 декабря милиция вновь нанесла визит Сергею. Модернизацию, которую он провел, назвали «попыткой замести следы» и на этот раз составили протокол по 23.34. Судья решила оштрафовать белоруса на 30 базовых. Вину Сергей не признал.





За гирлянду

Под Новый год некоторые белорусы решили повесить на окна двухцветные гирлянды и надеялись, что такое решение не вызовет у милиции вопросов. Но силовики все же стали обращать внимание на такой декор и периодически обращаться к хозяевам украшенных квартир с требованием отключить подсветку.

Например, в декабре 2020-го люди в форме пришли к минчанке Наталье. Женщину попросили снять гирлянду, а через какое-то время вернулись с проверкой и, удостоверившись в том, что теперь на окне ничего нет, удалились. Об этом писало издание blizko.by.





А вот для жителя Боровлян Дмитрия Гончарова все так просто не закончилось: 14 апреля к нему пришли силовики, а после мужчина получил 15 суток ареста за проведение пикета. Свою вину он не признал, объяснив, что гирлянда висела еще с Нового года — «для настроения».

В то же время администрация Фрунзенского района в декабре 2020 года ответила на официальный запрос минчанина, в котором пояснила, что «законодательством Республики Беларусь не предусмотрена подборка цветовой гаммы украшений на окнах квартир».





За сердечки

На днях у некоторых жильцов «Новой Боровой» прошли обыски и задержания, а затем дела восьми жителей рассмотрели в суде Минского района.





Например, в протоколе 32-летнего программиста Семена Коробова зафиксировано, что он «провел пикетирование с целью публичного выражения общественно-политических интересов путем размещения на окнах десяти красных сердечек, чем умышленно нарушил закон о массовых мероприятиях». За это он получил 10 суток.

39-летнего Александра Геранского обвиняли в том же, однако в его случае речь шла о трех, а не о десяти сердечках. Он получил штраф в 100 базовых величин — 2900 рублей.

Их соседи тоже получили штрафы и сутки. На восьмерых они получили 77 суток и 5800 рублей штрафа.

За флаг Канады

Минчане Сергей и Алеся вывесили в окне своей квартиры канадский флаг и герб «Погоня», после чего мужчина получил 15 суток за неповиновение «законным требованиям должностного лица». Об этой истории рассказывало «Еврорадио».





За гнома с флажком

Юрий Ярош из Гродно получил повестку в суд из-за гнома на подоконнике. В руке у него был флажок с «Погоней». Игрушку в окне расценили как одиночный пикет, проведенный без разрешения горисполкома. Это произошло в феврале этого года.





А иногда виновато целое товарищество собственников

В прошлом году суд оштрафовал председателя товарищества собственников «Луцкая 64» в Бресте за бело-красно-белую подсветку дома. А если точнее — за невыполнение письменного требования администрации Московского района. Как сообщал binkl.by, чиновники заявили, что бело-красно-белая подсветка «нарушает архитектурный облик здания».



