На госпредприятиях зарплату отвяжут от производительности труда

Источник материала: Onliner

Совет Министров 23 апреля принял постановление №243. Оно отменяет действовавшее 6 с половиной лет правило начисления зарплаты на госпредприятиях. Напомним, ее повышали только в связи с ростом производительности труда. Минтруда объясняет: нововведения подготовлены по просьбе госорганов. Изменения вступят в силу с 1 мая.

О том, что зарплата должна быть привязана к производительности труда, говорили давно. Еще в октябре 2014 года тогдашняя глава Нацбанка Надежда Ермакова сказала крылатую фразу о том, что «зарплата должна быть заработана». За пару месяцев до этого Совмин и принял постановление №744. В первом пункте этого постановления было четко сказано, что организации с долей государства более 50% должны повышать зарплату только вместе с ростом производительности труда. Проще говоря, больше заработали — больше получили.

Новое постановление меняет этот порядок. Во-первых, теперь привязываться к производительности труда не обязательно. То есть руководство может менять зарплату работника «в пределах общего размера оплаты труда», руководствоваться коллективными договорами и «локальными правовыми актами».

«Данное право позволит осуществлять единовременный пересмотр размеров тарифных ставок (тарифных окладов) работников при индексации заработной платы, проводить совершенствование структуры заработной платы работников и т. п. при условии сохранения общего размера оплаты труда, установленного локальными правовыми актами и трудовыми договорами», — говорится в сообщении Минтруда.

Во-вторых, госпредприятия смогут повышать зарплаты в каком-то отдельном подразделении. Правда, при условии, что соотношение производительности и зарплаты будет равно 1.

«При расчете производительности труда в государственной организации применяется выручка от реализации продукции, товаров, (работ, услуг) или добавленная стоимость на одного среднесписочного работника. Выбор показателя расчета производительности труда осуществляется государственной организацией на календарный год по согласованию с вышестоящим органом (организацией)», — объясняет Минтруда.

В-третьих, госорганизации смогут раз в год менять показатель расчета производительности труда по согласованию с вышестоящим органом или организацией.

«Ранее изменение показателя определения производительности труда в течение календарного года допускалось только в случае замены показателя выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника на показатель добавленной стоимости на одного среднесписочного работника на этот же календарный год.

Применение норм постановления №243 позволит более гибко принимать решения о повышении размеров оплаты труда работников в государственных организациях и их обособленных подразделениях, имеющих отдельный баланс, а также сохранить мотивацию работников в обеспечении роста производительности труда», — считают в министерстве.