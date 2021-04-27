Вместо фуникулера. Посмотрите, как в Непале переправляют людей через горное ущелье

Источник материала: Tut.by

Пользователь TikTok Pushkar Khätrï опубликовал ролик, на котором видно, как фургон с пассажирами, прикрепленный к тросу, толкают с обрыва: машина «ползет» дальше, к другому краю горы, где ее уже ждут люди.

От этих кадров захватывает дух, ведь совершенно неясно, насколько транспортная конструкция безопасна. А вы что думаете?

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм , вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive .