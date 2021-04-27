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Вместо фуникулера. Посмотрите, как в Непале переправляют людей через горное ущелье
Источник материала: Tut.by
Пользователь TikTok Pushkar Khätrï опубликовал ролик, на котором видно, как фургон с пассажирами, прикрепленный к тросу, толкают с обрыва: машина «ползет» дальше, к другому краю горы, где ее уже ждут люди.
От этих кадров захватывает дух, ведь совершенно неясно, насколько транспортная конструкция безопасна. А вы что думаете?
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Интересно, как этот фургон пришвартовывают в конце переправы - на другом краю обрыва.
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