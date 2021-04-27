Официально: новый игровой флагман Xiaomi оценили в 308 долларов

Источник материала: Tut.by

Redmi K40 Gaming Edition от Xiaomi представлен официально. Это — первый игровой смартфон суббренда китайского производителя с топовыми техническими характеристиками и относительно невысокой ценой. По крайней мере, в Китае. Об этом говорится на FoneArena .





Устройство получило экран на 6,67 дюйма с матрицей AMOLED, яркостью 500 нит, частотой обновления 120 Гц, а также стеклом Gorilla Glass 5 и разрешением Full HD+.

Телефон поддерживает работу в 5G-сетях, весит 205 граммов, оснащается стереодинамиками, а также сканером отпечатков пальцев на боковой грани. Кроме того, на правой грани корпуса есть две дополнительные клавиши для более удобного управления игровым персонажем.

Процессором выступает MediaTek Dimensity 1200 (6-нм техпроцесс), который работает на частоте до 3 ГГц. Оперативной памяти — 6 ГБ, 8 ГБ или 12 ГБ (типа LPDDR4x), постоянной — 128 ГБ или 256 ГБ (типа UFS 3.1). Батарея — 5065 мАч, в активе 66-ваттная проводная зарядка.













Основная камера состоит из фотомодулей разрешением в 64 Мп (f/1.65), 8 Мп (ширик, f/2.2) и 2 Мп (теле-макро). Фронтальная камера — 16 Мп.,

Старт продаж в Китае намечен на 30 апреля, о планах по выводу в другие регионы пока не сообщается. Цены новинки в этой стране такие:

6GB+128GB — 308 долларов

8GB+128GB — 339 долларов

8GB+256GB / 12GB+128GB — 369 долларов

12GB+ 256GB — 416 долларов

12GB+ 256GB Bruce Lee Special Edition — 431 долларов