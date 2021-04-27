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Китайская сверхзвуковая ракета впервые попала в корабль

27.04.2021 18:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Китае опубликовали проморолик, на кадрах которого в корабль-мишень попадает сверхзвуковая китайская ракета YJ-18А. Ранее поражение этим боеприпасом надводной цели никогда и нигде не показывали, пишет «Российская газета».

Ролик, где «засветилась» ракета YJ-18А, посвящен 72-летию военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая. Помимо собственно момента попадания, в видео показан запуск боеприпаса.

Противокорабельные ракеты YJ-18А являются одним из основных «аргументов» китайского флота в морских боях — они имеют дальность до 500 километров и входят в боекомплект ракетных эсминцев проекта 52D.

После запуска включается турбореактивный двигатель, который обеспечивает ракете на большей части дистанции до цели крейсерскую скорость около 0,8 Маха. Когда до цели остается 40 километров, двигатель переходит в форсажный режим со скоростью уже в 2,5−3 Маха.

 
 
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Такой боеприпас имеет дальность полета до 500 километров.
 
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