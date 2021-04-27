Источник материала: UDF



Медики вышли на протест против зверств и беззакония. Август 2020 года

«НН» студент 5 курса Александр, который до недавнего времени видел свое будущее в белорусской науке. Средний балл его белорусской зачетки выше восьми. «Одни проходят на родине подозреваемым по уголовному делу, другим угрожали особым «везением» на распределении и так далее. Насчет полного совпадения специальностей еще не известно, нас зачислят на лечебный факультет, до конца августа мы будем учить язык», — рассказалстудент 5 курса Александр, который до недавнего времени видел свое будущее в белорусской науке. Средний балл его белорусской зачетки выше восьми.

«После задержаний и уголовных дел в университете сложилась тяжелая атмосфера, у меня не было ощущения защищенности, не стало уверенности в завтрашнем дне, — говорит студентка-третьекурсница София. — В Беларуси мне очень нравились и предметы, и преподаватели, но многое изменилось за прошлый год. Свое будущее видела после распределения как работу в клинике. Надеюсь, что в любом случае мы все станем специалистами и реализуемся, а когда в стране начнутся изменения к лучшему, то я вернусь».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бегство врачей из Беларуси продолжается Карлов университет принял восьмерых студентов-медиков из Беларуси, среди которых отличники.

В Карловом университете белорусским студентам предоставили общежитие, обещают платить стипендию с октября, когда начнется учеба.Студенты опасаются и не хотят комментировать ситуацию открыто.Эта история, конечно, известна и обсуждается в университетских кругах.Один из преподавателей этих студентов, охарактеризовал их словом «замечательные» и выразил сожаление, что отличники уезжают.