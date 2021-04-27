Источник материала: UDF



Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com

«Когда будет свадьба, я вам первым скажу», – в шутку отметила Ангелина Вовк.

«Юлиан – очень галантный мужчина, – отметила Ангелина Михайловна... Он всегда мне нравился, но тогда другое было время», – поведала Вовк.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 78-летняя Ангелина Вовк рассказала о дате свадьбы с певцом Юлианом 78-летняя Ангелина Вовк и 47-летний певец Юлиан появились вместе на съемках программы.

78-летняяи 47-летний певецпоявились вместе на съемках программы «Прямой эфир с Андреем Малаховым». Пара выглядела счастливой. Артист не отходил от своей спутницы ни на шаг и так и норовил поухаживать за ней. В один момент он не сдержался и расцеловал женщину.Со стороны было видно, что Ангелина Вовк расцвела. Это якобы связано с новыми чувствами, пишет «Собеседник». На вопрос журналистов о том, когда будет свадьба, Вовк не стала скрывать, что это не исключено. И даже согласилась рассказать о дате торжества.Такое развитие событий не удивительно, ведь именно Вовк спасла раненую душу Юлиана, когда тот развелся со своей экс-супругой Анастасией. Телеведущая души не чает в новом фаворите. К тому же, они знакомы уже 30 лет и знают все привычки друг друга. Конечно, по сравнению с диктором певца можно назвать молодым, но пару это не смущает.После этого телеведущая призналась, что абсолютно нормально относится к таким разновозрастных парам, как у них с Юлианом. К тому же, она не так стара.