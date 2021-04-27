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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Так и должно быть»: вскрылась причина расставания Польны с двумя любовниками По словам певицы, она не может жить долгие годы с одним мужчиной.

Артиста не смогла создать семью ни с музыкантом. Ни с предпринимателем. По словам певицы, она не может жить долгие годы с одним мужчиной.провела параллель с книгой Фредерика Бегбедера «Любовь живет три года». Также звезда призналась, что с отцами своих наследниц когда-то у нее были замечательные отношения. С мужчинами исполнительница провела по три года. «Так и должно быть», – заявила знаменитость.Влюбленные расстались потому, что были слишком разными во многих отношениях. Ева Польна уверена, что любить друг друга лучше на расстоянии.Напомним, певица родила дочку Эвелин от16 лет назад. Через два года от бизнесмена Сергея Пильгуна у нее появилась Амалия.Ранее Ева Польна взорвалась из-за лишнего веса. Не секрет, что хейтеры любят задеть звезду за живое. Артистка заявила, что она обычная женщина и призвала отвязаться от ее задницы.