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«Так и должно быть»: вскрылась причина расставания Польны с двумя любовниками

27.04.2021 18:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Так и должно быть»: вскрылась причина расставания Польны с двумя любовниками
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Ева Польна призналась, из-за чего в свое время ушла от отцов своих дочерей.

Артиста не смогла создать семью ни с музыкантом Денисом Клявером. Ни с предпринимателем Сергеем Пильгуном. По словам певицы, она не может жить долгие годы с одним мужчиной.

Ева Польна провела параллель с книгой Фредерика Бегбедера «Любовь живет три года». Также звезда призналась, что с отцами своих наследниц когда-то у нее были замечательные отношения. С мужчинами исполнительница провела по три года. «Так и должно быть», – заявила знаменитость.

Влюбленные расстались потому, что были слишком разными во многих отношениях. Ева Польна уверена, что любить друг друга лучше на расстоянии.

Напомним, певица родила дочку Эвелин от Дениса Клявера 16 лет назад. Через два года от бизнесмена Сергея Пильгуна у нее появилась Амалия.

Ранее Ева Польна взорвалась из-за лишнего веса. Не секрет, что хейтеры любят задеть звезду за живое. Артистка заявила, что она обычная женщина и призвала отвязаться от ее задницы.
 
 
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По словам певицы, она не может жить долгие годы с одним мужчиной.
 
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