Источник материала: UDF



Фото: ОНТ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Холодно. Прогноз погоды на 28 апреля В среду – облачно с прояснениями. По северной половине – небольшой кратковременный дождь.

Завтра, 28 апреля, погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, по периферии которой продолжит поступать холодный воздух. А по северной половине страны сохранится влияние неустойчивой воздушной массы балтийского происхождения, которая насыщена многослойными облаками и осадками.В среду – облачно с прояснениями. По северной половине – небольшой кратковременный дождь, ночью с мокрым снегом. Влажность до 70 процентов. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Ветер неустойчивый, умеренный. Атмосферное давление существенно не изменится.Утром температура воздуха – от +1°С по юго-западу до +4°С по северо-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов прохладнее. В середине дня по северной половине страны столбики термометров поднимутся лишь до +7°С. По югу немного теплее – +10°С градусов. К вечеру – от +5°С по Витебской области до +9°С по Брестской.