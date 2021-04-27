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Холодно. Прогноз погоды на 28 апреля

27.04.2021 18:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Холодно. Прогноз погоды на 28 апреля
Фото: ОНТ
Апрель на исходе, а по-прежнему преобладает прохладная погода. Средняя температура до девяти градусов ниже нормы, что характерно для марта. И в среду еще сохранится холодная погода, а вот с четверга – непродолжительное потепление. Правда, с дождями.

Завтра, 28 апреля, погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, по периферии которой продолжит поступать холодный воздух. А по северной половине страны сохранится влияние неустойчивой воздушной массы балтийского происхождения, которая насыщена многослойными облаками и осадками.

В среду – облачно с прояснениями. По северной половине – небольшой кратковременный дождь, ночью с мокрым снегом. Влажность до 70 процентов. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Ветер неустойчивый, умеренный. Атмосферное давление существенно не изменится.

Утром температура воздуха – от +1°С по юго-западу до +4°С по северо-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов прохладнее. В середине дня по северной половине страны столбики термометров поднимутся лишь до +7°С. По югу немного теплее – +10°С градусов. К вечеру – от +5°С по Витебской области до +9°С по Брестской.
 
 
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В среду – облачно с прояснениями. По северной половине – небольшой кратковременный дождь.
 
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