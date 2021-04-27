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Водителя команды Тихановского осудили на 6 лет колонии усиленного режима

27.04.2021 18:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

38-летнего водителя команды Сергея Тихановского Александра Арановича со Старых Дорог осудили на 6 лет колонии усиленного режима.

Такое решение 27 апреля принял суд Ленинского района Гродно (судья — Елена Петрова), пишет euroradio.fm

Арановича признали виновным в "подготовке к массовым беспорядкам" (нашли старую дымовую шашку на чердаке дома родителей) и в организации действий в разных городах, "грубо нарушающих общественный порядок" — якобы он делал это весной 2020-го вместе с Сергеем Тихановским, Николаем Статкевичем, Павлом Северинцем. Своей вины политзаключённый не признал.

"Все дела сфабрикованы, защититься не дали, — говорил Александр Аранович. — Все заинтересованы, чтобы меня осудить и посадить!"

Александр Аранович находится за решёткой с 29 мая прошлого года. Макет тапка, с которым его задержали, суд постановил уничтожить.
 
Теги: Гродно
 
 
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38-летнего водителя команды Сергея Тихановского Александра Арановича со Старых Дорог осудили на 6 лет колонии усиленного режима.
 
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