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Водителя команды Тихановского осудили на 6 лет колонии усиленного режима
Источник материала: Партизан
38-летнего водителя команды Сергея Тихановского Александра Арановича со Старых Дорог осудили на 6 лет колонии усиленного режима.
Такое решение 27 апреля принял суд Ленинского района Гродно (судья — Елена Петрова),
Арановича признали виновным в "подготовке к массовым беспорядкам" (нашли старую дымовую шашку на чердаке дома родителей) и в организации действий в разных городах, "грубо нарушающих общественный порядок" — якобы он делал это весной 2020-го вместе с Сергеем Тихановским, Николаем Статкевичем, Павлом Северинцем. Своей вины политзаключённый не признал.
"Все дела сфабрикованы, защититься не дали, — говорил Александр Аранович. — Все заинтересованы, чтобы меня осудить и посадить!"
Александр Аранович находится за решёткой с 29 мая прошлого года. Макет тапка, с которым его задержали, суд постановил уничтожить.
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38-летнего водителя команды Сергея Тихановского Александра Арановича со Старых Дорог осудили на 6 лет колонии усиленного режима.
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