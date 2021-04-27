Более 92% преступлений относятся к хищениям путем использования компьютерной техники, сообщил начальник ГУПК КМ МВД полковник милиции Андрей Ковалев.













"Общеуголовная преступность уходит в сеть. Белорусы активно пользуются интернет-банкингом, количество электронных платежей возросло в несколько раз. Ковидная инфекция заставила весь мир перейти из офлайна в дистанционный онлайн", - отметил Ковалев, которого цитирует пресс-служба ведомства.





Начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД отметил, что количество таких преступлений растет. В 2014 году было зарегистрировано чуть более двух тыс. фактов киберпреступлений, в прошлом году - уже свыше 25 тыс.





Самыми распространенными при этом являются вишинг (выманивание у держателей банковских карт конфиденциальной информации по телефону) и фишинг (кражи конфиденциальной информации посредством мошеннических писем, сайтов и т.д.).



