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Названо число украинских дипломатов в России

27.04.2021 18:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украина сократила количество своих дипломатов в России почти вдвое. Сейчас их насчитывается 37 человек.

Украина не нуждается в эвакуации своих дипломатов с территории Российской Федерации. В отношении них принято достаточно мер безопасности. Об этом заявил госсекретарь МИД Александр Баньков в интервью изданию Главком.

По его словам, в истории украинской дипломатии были случаи, когда приходилось эвакуировать посольство, пишет korrespondent.net

"Посольство, которое работало в Ливии, было эвакуировано в Тунис. Из-за военных действий физическая безопасность работников была под угрозой", - рассказал Баньков.

Вместе с тем, он убежден, что необходимости предпринимать подобные действия в России пока нет.

"Но мы прибегли к таким мерам безопасности как сокращение персонала, в начале вооруженного конфликта рекомендовали вывезти их семьи, что и было сделано. Также существуют определенные ограничения для мест проживания", - отметил госсекретарь МИД.

По его словам, Украина сократила количество своих дипломатов в России с начала военной агрессии в 2014 году почти вдвое. Сейчас их количество составляет 37 человек.

Он также уточнил, что на территории Украины продолжают работать 69 российских дипломатов.
 
 
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Украина сократила количество своих дипломатов в России почти вдвое. Сейчас их насчитывается 37 человек.
 
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