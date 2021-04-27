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Сторонники США говорят о возможности закупок российского "Спутника V"
27.04.2021 19:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Когда дело касается здоровья всего человечества, политика уходит на второй план, и эффективность российской вакцины, которая составляет 97,6%, признают и страны, находящиеся под влиянием США.
О закупках "Спутник V" заговорили даже члены НАТО. По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, Берлин уже начал обсуждать этот вопрос, нужно лишь подождать регистрации вакцины Европейским агентством по лекарственным препаратам.
"Мы также обсуждали вопрос, как обстоит дело с закупкой вакцины "Спутник V". Здесь нет общеевропейского заказа, это значит, что Германия занимается этим самостоятельно", – отметила Меркель.
В Бразилии "Спутник V" уже признали безопасным и одобрили коммерческий выпуск препарата на территории страны, а Минздрав Таиланда включил его в официальный график вакцинации.
Какие еще страны признали "Спутник V" самым безопасным? И сколько у российского препарата побочных эффектов по сравнению с немецко-американской вакциной Pfizer? Смотрите на видео.
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Желающих приобрести российскую вакцину "Спутник V" становится все больше, препарат уже одобрен более чем в 60 странах с общим населением около 3 млрд человек.
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