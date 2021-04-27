ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сторонники США говорят о возможности закупок российского "Спутника V"

27.04.2021 19:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Когда дело касается здоровья всего человечества, политика уходит на второй план, и эффективность российской вакцины, которая составляет 97,6%, признают и страны, находящиеся под влиянием США.

О закупках "Спутник V" заговорили даже члены НАТО. По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, Берлин уже начал обсуждать этот вопрос, нужно лишь подождать регистрации вакцины Европейским агентством по лекарственным препаратам.

"Мы также обсуждали вопрос, как обстоит дело с закупкой вакцины "Спутник V". Здесь нет общеевропейского заказа, это значит, что Германия занимается этим самостоятельно", – отметила Меркель.

В Бразилии "Спутник V" уже признали безопасным и одобрили коммерческий выпуск препарата на территории страны, а Минздрав Таиланда включил его в официальный график вакцинации.

Какие еще страны признали "Спутник V" самым безопасным? И сколько у российского препарата побочных эффектов по сравнению с немецко-американской вакциной Pfizer? Смотрите на видео. 

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Желающих приобрести российскую вакцину "Спутник V" становится все больше, препарат уже одобрен более чем в 60 странах с общим населением около 3 млрд человек.
 
Новости дня
Новости разные
 
Водителя команды Тихановского осудили на 6 лет колонии усиленного режима
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by