В Минске объединяются два крупных универмага: «На Немиге» уходит в «Беларусь» и закрывается на несколько дней

Источник материала: Onliner

Торговый дом «На Немиге» не справился с долгами и уходит под крыло «Беларуси». Решение об этом было принято Мингорисполкомом еще в январе этого года. Инициатор — руководство дома. С завтрашнего дня универмаг не будет работать в связи с необходимостью замены всего кассового оборудования и перехода на обслуживание в другой банк. Скоро откроется.

В сети распространяются снимки пустых полок — это секция, где продавали ткани. Большинство сотрудников секции не подписали согласие на переход в «Беларусь» и уволились. Работать некому, поэтому секция закрывается. Остальной товар на месте.

Увольнения — самый горячий вопрос. В «На Немиге» работает более 400 человек. Часть из них будет уволена. В данный момент происходит активный переход всех дел новой администрации.





— Контракты перезаключаются с «Беларусью». Кто не хочет или кто не нужен — предлагают написать об увольнении по соглашению сторон. Якобы сам захотел. Служба кадров предлагала заранее поговорить со всеми несогласными людьми и предложить им уволиться по соглашению. Увольняются несколько десятков человек, еще больше — до конца года. Многим оставшимся предлагают ступень вниз по карьерой лестнице и первые категории специалистов, — сообщили работники «На Немиге».

— Что случилось с экономикой?

— Мы убыточные, да. У долгов много факторов. Например, стоянка приносила огромный доход — ее забрали, потому что она мешала городскому транспорту. Два года назад ушел Евтуховский. Остались без головы. Долги стали расти. Потом «ковид». У нас была трехдневная работа, и в некоторые дни выручка отдельных секций составляла «ноль».

Решение об объединении Onliner подтвердил Алексей Романов, гендиректор «Столичной торговли и услуг» (бывший ГУПР):

— Все нормально с универмагами, какое дело СМИ до этого? Собираются остаться все на работе, массовых сокращений не планируется. Кто-то хочет работать в новых условиях, кто-то нет. Решение об реорганизации двух субъектов принято на уровне Мингорисполкома. В рамках этого решения ведутся мероприятия. Будет одна компания. Все завершится в течение месяца. Более сильная «Беларусь» поможет компании, у которой не получается работать в сложившихся условиях.