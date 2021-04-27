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Госавтоинспекция: наши сотрудники больше других используют оружие — во время преследований
Источник материала: Onliner
В новом КоАП
«Внесение изменений в КоАП по этому вопросу не носит политическую подоплеку, — заметил замначальника ГУГАИ МВД Александр Занимон на сегодняшнем брифинге по вопросам изменений в КоАП и правоприменительной практики. — Неостановка по требованию — фактически неповиновение сотруднику, когда он выражает требование об остановке транспорта. За неповиновение был и ранее предусмотрен арест. А за погони применялись исключительно штрафы. Но, думаю, легко найти много примеров, когда инспекторы преследовали ТС и использовали оружие для остановки. Сотрудники Госавтоинспекции, наверное, больше других служб в милиции общественной безопасности используют оружие. Приходится по долгу службы доставать пистолет и стрелять, чтобы остановить транспортное средство. В большинстве этих случаев водители находятся в состоянии опьянения или автомобилист трезв, но лишен прав. И мы говорим, что он создает опасность не только для себя, но и для окружающих».
«Общественная опасность деяния (ухода от погони) в ряде случаев выше, чем простое неповиновение (например, вырвал руку, отказался проследовать, не выполнил другое требование), — продолжил Александр Занимон. — А наказание за погони меньше. Поэтому мы и выступили с инициативой, чтобы взыскание сопоставили с общественной опасностью. Нужно подчеркнуть: не любая неостановка по требованию влечет арест. Арест может быть применен, только если: неоднократные требования были высказаны, они не были выполнены, это повлекло необходимость преследования для остановки. Например, если один человек не остановился, мы не говорим о взыскании в виде административного ареста. То есть в самых вопиющих случаях возможно применение ареста».
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