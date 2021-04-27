Оглашен приговор стримеру, в прямом эфире которого умерла девушка

Источник материала: Onliner

В декабре в России случилось резонансное происшествие: в Подмосковье в доме стримера, который вел прямой эфир, умерла девушка. Первоначально предполагалось, что блогер закрыл ее на балконе без одежды. Позже следствие установило, что девушка находилась в неотапливаемой бойлерной. Сегодня стал известен приговор стримеру Станиславу Reeflay Решетняку. Его осудили на 6 лет колонии строгого режима, передает издание «РИА Новости».

Приговор был озвучен в Раменском суде Подмосковья:

— Суд согласился с мнением прокуратуры и приговорил Решетняка к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

По данным экспертизы, у потерпевшей зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки и субдуральная гематома (кровь между оболочками мозга). Преступление квалифицировано как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Что случилось?

Блогер и его друзья употребляли спиртное в прямом эфире и издевались над девушкой по имени Валя, в какой-то момент Решетняк брызнул в нее перцовым баллончиком. Девушка начала кричать и задыхаться, выползла на балкон подышать. Позже блогер разозлился и запер девушку в бойлерной. Спустя некоторое время Решетняк решил пустить ее обратно, но девушка уже была без сознания. Он отнес ее в дом и продолжил прямой эфир.

Девушка, вероятно, умерла от переохлаждения. Парень не смог нащупать пульс у девушки, не услышал ее сердцебиение. Тело девушки лежало на диване все те полтора часа, пока шел стрим, а Решетняк пил, плакал и винил себя в ее смерти.