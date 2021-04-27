ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мнение: «Иногда это взаимоисключающие вещи: бороться за свободу других и бороться за свою личную свободу»

27.04.2021 19:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Наш колумнист Антон Александров рассуждает о гранях зла, которое может быть как очевидным для всех, так и будничным, практически незаметным. Попробуй-ка разгляди его в себе.

— Я в последнее время часто думаю о Викторе Буте. Об этом безусловно интересном человеке я узнал совершенно случайно — увидел документальный фильм по телевизору еще в те времена, когда кнопки YouTube на пульте в целлофановом пакете не было. Переключал каналы, короче, и залип на это кино. Потому что биография Виктора поистине увлекательна.

Как и положено мифологическому персонажу, точно не известно, когда и где он родился. Вроде бы в 1967-м, вроде бы в Душанбе, вроде бы служил в армии и был переводчиком, а может быть — и нет. Зато доподлинно известно, что знал несколько иностранных языков, и это очень ему в жизни пригодилось.

Самое интересное началось в девяностых, когда каким-то непостижимым образом (как многое в девяностых) Бут стал владельцем нескольких транспортных самолетов в Анголе. Авиакомпания Air Cess поначалу была скучной и ничем не примечательной — перевозила цветочки и мороженые окорочка. Но Виктор быстро понял, что по-настоящему «перспективная» бизнес-ниша находится где-то в серой зоне санкций и эмбарго.

Самолеты Бута начали возить что угодно, куда угодно и для кого угодно. Особым спросом такая неразборчивость пользовалась на африканском континенте. Там же всё время что-то интересное происходит. То гражданская война, то революция, то голод, то Эбола. А во время всяческих гуманитарных катастроф так хочется, чтобы на грешную землю сама собой опустилась манна небесная. В виде еды, воды, а еще — увы — солдат, оружия и боеприпасов. И пока все компании почему-то отказывались возить сомнительные грузы, Air Cess соглашалась.

Бизнес, что называется, попер. Со временем число воздушных судов увеличилось в десяток раз, а интересы Бута, помимо Африки, распространились и на другие регионы. Ну, знаете, Ливия, Афганистан, Ирак.

Так Бут получил прозвище «Продавец смерти».

Хотя справедливости ради нельзя сказать, что Виктор поставил себе цель служить вселенскому злу. Он просто — ну вы помните — перевозил. Что угодно, куда угодно и для кого угодно.

Деятельность Виктора Бута прекратили американцы: арест состоялся в Таиланде, откуда Бута экстрадировали в Штаты и осудили на двадцать пять лет — за намерение незаконно осуществить торговлю оружием и поддержку терроризма. Сегодня "Продавец смерти" отбывает свое наказание в американской тюрьме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наш колумнист Антон Александров рассуждает о гранях зла, которое может быть как очевидным для всех, так и будничным, практически незаметным. Попробуй-ка разгляди...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сторонники США говорят о возможности закупок российского "Спутника V"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by