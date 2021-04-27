Белорусскую милицию оставили без Skoda: «Бомбят Бобруйск, нанося ущерб стране»

Источник материала: UDF



Фото: mvd.gov.by

«Намечается хороший обмен санкционными товарами с россиянами»





Фото: Sputnik

«Вместо этого власти, как у нас говорят, бомбят Бобруйск, нанося ущерб стране. Подобные ограничения – это менее конкурентный рынок и угроза роста цен», – считает Романчук.

«Я уже слышал, что россияне готовят претензии к Беларуси. Формально у Беларуси нет никаких оснований для введения ограничений и запретов на торговлю с товарами, произведенными в России. Таким образом к претензиям по табаку и продовольствию белорусские власти добавляют новые. Они получат ряд новых оппонентов в России, которые совершенно справедливо будут апеллировать к структурам ЕАЭС или Союзного государства», – полагает экономист.

«Думаю, через два-три года в тех местах, откуда будут родом представители данных бригад, появятся пышные коттеджи. Там, где есть искусственные запреты, там процветает контрабанда, ставшая частью экономической культуры Беларуси. Намечается хороший обмен санкционными товарами: мы россиянам завозим продовольствие из стран ЕС, они нам – контрабанду Nivea и Skoda», – сказал Романчук.

«Это выстрел пусть не в ногу, но в руку»





Фото: psu.by

«Хотя, конечно, любители Nivea подосадуют, несмотря на наличие заменителей. Еще более интересна ситуация с автомобилями. Skoda – популярная в Беларуси марка, наша милиция широко закупала эти автомобили. Говорят, отказ от импортных товаров – это выстрел себя в ногу. Ну, пусть не в ногу, так в руку, ведь себе же сделали хуже. Мне кажется, что эта контрмера носит чисто эмоционально-психологический характер. Это шаг в отместку», – сказал Желиба.

«Возможно власти остановятся на этом. Вряд ли со стороны Запада в ближайшее время могут быть шаги, похожие на перенос чемпионата мира из Минска . Кроме того, перекрытие импорта важных товаров больно ударит по белорусскому потребителю. Надеюсь, эта санкционная война не будет развивать дальше и недолго будет продолжаться в нынешних размерах», – отметил Желиба.

«По этому поводу можно сказать только одно: это решение может быть на руку некоторым россиянам. Белорусы успешно занимаются реэкспортом, теперь дали такую возможность и им», – сказал Желиба.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусскую милицию оставили без Skoda: «Бомбят Бобруйск, нанося ущерб стране» Какими будут последствия контрсанкций для потребителей.

Совет министров запретил ввоз в Беларусь товаров от Škoda, Nivea и Liqui Moly.В случае выявления запрещенных товаров они будут подлежать обратному вывозу с территории страны.Следить за тем, не ввозят ли «запрещенку» из России, будут мобильные подразделения, в которые могут входить специалисты таможни, органов внутренних дел, органов пограничной службы, Минсельхозпрода.Постановление правительства не распространяется на ввозимые гражданами в Беларусь товары для личного пользования.поинтересовался у экспертов: какими будут последствия контрсанкций для потребителей и белорусской экономики.Руководитель Научно-исследовательского центра Мизесав комментарииотметил, что белорусские власти «показали свое пренебрежение и высокомерие» по отношению к потребителям.«Не думаю, что санкции, например против Nivea, ставшей народным брендом, каким-то образом повысят уровень патриотизма или заставят покупать белорусские аналоги этих товаров. Все понимают, что речь идет не о здоровье, не о безопасности, а исключительно о мести за конкретные решения компаний по отказу финансировать чемпионат мира по хоккею в Минске», – сказал Романчук.По его мнению, властям наоборот стоило бы перейти в режим диалога с партнерами, чтобы нейтрализовать риски для белорусской экономики.Частично запрещенные товары производятся в России. Не будет ли претензий оттуда?Также введенные ограничения противоречат принципам Всемирной торговой организации (ВТО)«Когда белорусские власти хотят войти в ВТО и делают такое… Любо крестик снимите, либо трусы наденьте», – отметил Романчук.Остановят ли контрабанду «запрещенки» из России мобильные подразделения?Доктор экономических наукв комментарииотметил, что введенные антисанкции сильно не отразятся на белорусском потребительском рынке.Будет ли расширяться антисанкционный список?Остановят ли контрабанду «запрещенки» из России мобильные подразделения?