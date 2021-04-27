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Встретились два нетрезвых водителя. В Столбцовском районе столкнулись Geely и мотоблок
Источник материала: Tut.by
Возле деревни Подлесье Столбцовского района автомобиль Geely Emgrand 7 столкнулся с мотоболоком Gross. С серьезными травмами водителя мотоблока доставили в больницу. По предварительным данным, и водитель Geely, и водитель мотоблока были пьяны. Об этом сообщает издание
Авария произошла вечером 26 апреля.
— Происшествие случилось около 21.00 на подъездной автодороге к деревне Подлесье. За рулем Geely находился 40-летний минчанин. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с мотоблоком под управлением 45-летнего жителя Подлесья, — рассказали в ГАИ.
Предварительно установлено, что оба водителя находились в состоянии алкогольного опьянения. Серьезные травмы получил водитель мотоблока. Он был доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка.
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Возле деревни Подлесье Столбцовского района автомобиль Geely Emgrand 7 столкнулся с мотоболоком Gross. С серьезными травмами водителя мотоблока доставили в больницу.
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