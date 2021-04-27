Встретились два нетрезвых водителя. В Столбцовском районе столкнулись Geely и мотоблок

Источник материала: Tut.by

Возле деревни Подлесье Столбцовского района автомобиль Geely Emgrand 7 столкнулся с мотоболоком Gross. С серьезными травмами водителя мотоблока доставили в больницу. По предварительным данным, и водитель Geely, и водитель мотоблока были пьяны. Об этом сообщает издание МЛЫН.BY со ссылкой на представителя ГАИ УВД Миноблисполкома Елену Соколову.





Авария произошла вечером 26 апреля.

— Происшествие случилось около 21.00 на подъездной автодороге к деревне Подлесье. За рулем Geely находился 40-летний минчанин. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с мотоблоком под управлением 45-летнего жителя Подлесья, — рассказали в ГАИ.





Предварительно установлено, что оба водителя находились в состоянии алкогольного опьянения. Серьезные травмы получил водитель мотоблока. Он был доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

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