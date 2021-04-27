ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Встретились два нетрезвых водителя. В Столбцовском районе столкнулись Geely и мотоблок

27.04.2021 19:29 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Возле деревни Подлесье Столбцовского района автомобиль Geely Emgrand 7 столкнулся с мотоболоком Gross. С серьезными травмами водителя мотоблока доставили в больницу. По предварительным данным, и водитель Geely, и водитель мотоблока были пьяны. Об этом сообщает издание МЛЫН.BY со ссылкой на представителя ГАИ УВД Миноблисполкома Елену Соколову.


Авария произошла вечером 26 апреля.

— Происшествие случилось около 21.00 на подъездной автодороге к деревне Подлесье. За рулем Geely находился 40-летний минчанин. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с мотоблоком под управлением 45-летнего жителя Подлесья, — рассказали в ГАИ.


Предварительно установлено, что оба водителя находились в состоянии алкогольного опьянения. Серьезные травмы получил водитель мотоблока. Он был доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возле деревни Подлесье Столбцовского района автомобиль Geely Emgrand 7 столкнулся с мотоболоком Gross. С серьезными травмами водителя мотоблока доставили в больницу.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Мінску затрымалі замежніка, якога шукалі з-за скрадзеных у Маскве $110 тысяч
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by