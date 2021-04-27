Лавров допустил времена хуже холодной войны в отношениях с США

По его словам, США должны прекратить бесперспективные попытки возрождения однополярного мира и создания условий, при которых другие страны будут подчинены Западу. Как отметил министр, Вашингтон должен выполнять свои обязательства, прописанные в Уставе ООН, «иначе у нас ничего не получится».





«Ну, если нет — это их выбор. Значит, будем жить в условиях, как вы сказали, то ли холодной войны, то ли в условиях еще хуже. Я считаю, что в холодную войну напряжение было, конечно, очень серьезное, не раз возникали рискованные ситуации, кризисные ситуации. Но было взаимное уважение, которое сейчас в дефиците», — заявил глава МИД.



