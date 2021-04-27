Назван продукт, положительно влияющий на продолжительность жизни

Источник материала: ОНТ

Американские ученые сообщили, что красный острый перец может повлиять на продолжительность жизни, пишет Express .

Результаты исследования говорят о том, что перец чили оказывает противовоспалительное, антиоксидантное и противоопухолевое действие, а также регулирует уровень глюкозы в крови.

В эксперименте принимали участие около 570 тысяч человек из США, Италии, Китая и Ирана. И те люди, которые постоянно добавляли в пищу красный перец, отметили снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 26%, а от онкологии – на 23%.

При этом пока нет точной информации о механизме защитного действия, поэтому для подтверждения результатов потребуются дополнительные исследования.

Фото: Pixabay

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