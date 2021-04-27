Как изменения в КоАП отразились на дорожной безопасности, рассказали в ГАИ

Источник материала: ОНТ

Белорусы массово проходят техосмотр, а пьяных за рулем меньше. В Госавтоинспекции рассказали, как изменения в Административном кодексе отразились на дорожной безопасности.

Со вступлением в силу новой редакции водители стали более дисциплинированными. Этому способствует и то, что теперь многие нарушения фиксируются в автоматическом режиме. Так называемые письма счастья могут прийти даже за непройдённый техосмотр. Но прежде всего новый Кодекс направлен на предупреждение серьёзных ДТП. За незначительное нарушение сотрудники ГАИ всё чаще не выписывают штраф, а лишь делают устное замечание.

Это касается и более суровых мер к тем водителям, которые игнорируют требования инспекторов. Желающих устроить гонки с правоохранителями или сесть за руль пьяным стало меньше. Также в ГАИ рассказали, что будут активнее взаимодействовать с российскими коллегами. В частности, уйти от наказания за нарушение правил дорожного движения в соседней стране не получится ни белорусам, ни россиянам.





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