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HBO снимет приквел «Игры престолов»

27.04.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

HBO снимет приквел «Игры престолов»

Телеканал HBO запустил в производство сериал «Дом дракона», который станет приквелом «Игры престолов», сообщили в Twitter-аккаунте проекта.

В Сети появились закулисные снимки актеров, которые собрались для первой читки сценария. В каст сериала вошли Пэдди Консидайн, который сыграет короля Визериса Таргариена, и Оливия Кук, которая предстанет в образе Алисенты Хайтауэр. События сериала развернутся за 300 лет до «Игры престолов». Сериал покажет Дом Таргариенов на пике своего правления. 

Шоураннеры проекта – Райан Кондал («Колония») и Мигель Сапочник («Битва Бастардов»). Сапончик станет режиссером пилотного и некоторых других эпизодов приквела. А композитор «Игры престолов» Рамин Джавади запишет музыку для нового сериала.

Приквел будет снят на основе книге Джоржа Мартина «Огонь и кровь». Премьера «Дома дракона» состоится на HBO Max в 2022 году.

Фото: twitter.com/GameOfThrones

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Телеканал HBO запустил в производство сериал «Дом дракона», который станет приквелом «Игры престолов», сообщили в Twitter-аккаунте проекта. В Сети появились закулисные...
 
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