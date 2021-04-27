HBO снимет приквел «Игры престолов»

Источник материала: ОНТ

Телеканал HBO запустил в производство сериал «Дом дракона», который станет приквелом «Игры престолов», сообщили в Twitter -аккаунте проекта.

В Сети появились закулисные снимки актеров, которые собрались для первой читки сценария. В каст сериала вошли Пэдди Консидайн, который сыграет короля Визериса Таргариена, и Оливия Кук, которая предстанет в образе Алисенты Хайтауэр. События сериала развернутся за 300 лет до «Игры престолов». Сериал покажет Дом Таргариенов на пике своего правления.

Шоураннеры проекта – Райан Кондал («Колония») и Мигель Сапочник («Битва Бастардов»). Сапончик станет режиссером пилотного и некоторых других эпизодов приквела. А композитор «Игры престолов» Рамин Джавади запишет музыку для нового сериала.

Приквел будет снят на основе книге Джоржа Мартина «Огонь и кровь». Премьера «Дома дракона» состоится на HBO Max в 2022 году.

Фото: twitter.com/GameOfThrones

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