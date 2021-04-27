Новая волна протестов ожидается в США из-за очередного убийства темнокожего мужчины

Источник материала: ОНТ

США готовится накрыть новая волна массовых беспорядков после очередного убийства темнокожего. Протестующие выходят на улицы в Нью-Йорке, Миннесоте и Вирджинии.





Новые акции спровоцировало убийство полицейскими безоружного мужчины в штате Небраска. Его расстреляли в спину. В городе, где всё случилось, пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации. Власти опасаются, что могут повториться жуткие события – меньше года назад США охватили беспорядки из-за жестокого задержания Джорджа Флойда. Тогда буквально пылали десятки городов.

Светошумовые гранаты, слезоточивый газ и даже боевые пули применили израильские силовики для разгона протестов в Хевроне. Их организовали в поддержку митингующих в Иерусалиме. Столкновения военных с палестинскими демонстрантами в городе происходят уже почти две недели. Из-за ковида в мусульманских кварталах во время священного месяца Рамадан запретили собираться толпами. Население ответило протестами. Во время последних столкновений есть пострадавшие.

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