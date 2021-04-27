В Минске произошел пожар в детском саду. Эвакуировали 153 человека

Источник материала: ОНТ

Минске произошел пожар в детском саду. Эвакуировали 153 человека" class="one-news__figure-img">

По информации МЧС, в Минске эвакуировали 153 человека из детского сада на улице Денисовской.

В 14:33 спасателям поступило сообщение о пожаре в яслях-саду №86. Возгорание произошло на первом этаже в помещении электрощитовой.

Всего было эвакуировано 128 детей и 25 сотрудников сада.

Огонь повредил только помещение электрощитовой. Причина пока неизвестна. По одной из версий, произошло короткое замыкание электропроводки.

Фото: МЧС





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